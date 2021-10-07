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Arjantin'de yerliler ayaklandı

Arjantin'de Başkent Buenos Aires'te yerli halklar Ulusal Kongre binasına kadar yürüdü. Yerli halklara özgü şarkılar söyleyip slogan atan yüzden fazla kişi, yerlilerin yaşadıkları yerlerden çıkarılmaması çağrısında bulundu. Mapuche yerlisi Sol Quinchagual, gösterinin, yerli toplulukların yaşam alanlarından çıkarılmasını engellemek ve yasanın uygulanması için gerekli bütçenin onaylanması talebiyle yapıldığını söyledi. Hidrokarbon kullanımı ve büyük ölçekli metal madenciliğiyle mücadele gibi konular nedeniyle ülkenin birçok bölgesinde yerlilerin mücadele verdiğini belirten Quinchagual, 'Yerli toplulukların kriterlerine uygun hareket edilmesini veya bu alanların yerlilerin lehine olacak bir şekilde yönetilmesini bekliyoruz. Ülkedeki çoğu yerli topluluk, halktan dışlanmış şekilde büyükşehirlerde yaşamak için uygun olmayan yerlerde hayat sürüyor. Yerli toplulukların yaşam alanlarının bizim politik-sosyal gelişimimiz için uygun olmasını istiyoruz.' dedi.

2021-10-07 17:13:25
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Afganistan kırmızı alarm veriyor: İnsani kriz kapıda!

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