Arhavi'deki selde iple üst kata tırmanarak kurtuldular

Prof. Dr. İlber Ortaylı tarihçi Halil İnalcık'ı anlattı

Ortaylı, İnalcık ile aile dostu olduklarını bu nedenle çok genç yaşta kendisini tanıma fırsatı bulduğunu söyleyerek şöyle dedi: 'İlk tanıştığımda çocuktum, asıl Mülkiye'ye girdiğimde tanışmış sayıyorum. Kendisinde tarih babında aradığım soruların cevaplarını buldum. Üslubu ve metodolojisi dikkatimi çekti. Türkiye'de her zaman bir amatör tarihçilik vardır, siyaset alanında, günlük hayatta gezilir. Metottan ve kaynaklardan uzak, çok ezbere konuşmaya dayanır. Böyle bir hoca olmadığını anladım.'