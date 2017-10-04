Arguvan 5,9 milyonluk yatırıma kavuşuyor

04.10.2017 13:12:42

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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Arguvan genelinde maliyeti 5,9 milyon TL olan 82,5 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.Malatya merkez ve ilçelerinde dev projeleri hayata geçiren MASKİ Genel Müdürlüğü şehri içme suyu, kanalizasyon ve yağmursuyu ağı ile donatmaya devam ediyor. MASKİ tarafından merkezde yapılan çalışmaların yanı sıra ilçelerde yapılan çalışmalarla şehrin tamamının yaşam kalitesi yükseltiliyor. Daha yaşanılabilir bir şehir için sağlıklı altyapı ağı inşa etiklerini ifade eden Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, "Arguvan ilçesi genelinde maliyeti 3 milyon TL olan 44,3 kilometrelik içmesuyu ve kanalizasyon altyapı çalışmamızı tamamladık. DAP kapsamında 1 adet sulama kanalı inşa ettik" ifadelerini kullandı. Malatya Büyükşehir Belediyesinin vizyonuyla örnek projelere imza attıklarını belirten Genel Müdür Özdemir, "Arguvan ilçesi genelinde gerçekleştirdiğimiz maliyeti 2,9 milyon TL olan 38,2 kilometrelik içmesuyu altyapı yatırımlarımız devam ediyor. Çalışmalarımız tamamlandığında Arguvan ilçemizin tamamı daha sağlıklı içmesuyuna kavuşacak ve daha temiz bir çevrede yaşayacak. Arguvan ilçesi ve Malatya genelinde çalışmalarımız devam ediyor. 3 yılda geldiğimiz nokta şehrimiz ve insanımız için gösterdiğimiz gayretli çalışmaların sonucudur. Özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu.