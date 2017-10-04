Arda'dan şehitlere taziye mesajı
Milli futbolcu Arda Turan, Hakkari'de şehit olan askerler için bir taziye mesajı yayınladı
04.10.2017 12:05:45
Milli futbolcu Arda Turan, Hakkari'de şehit olan askerler için bir taziye mesajı yayınladı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arda, "Hakkari'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimizin de bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua edelim" ifadelerini kullandı.
Milli futbolcu Arda Turan, Hakkari'de şehit olan askerler için bir taziye mesajı yayınladı.
Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Arda, "Hakkari'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralı askerlerimizin de bir an önce sağlığına kavuşmaları için dua edelim" ifadelerini kullandı.