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Araştırma görevlisi evinde ölü bulundu

﻿Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde görevli araştırma görevlisi Uğur Açar (30), evinde ölü bulundu.

2021-12-31 19:04:24

ZBEÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı öğretim üyelerinden araştırma görevlisi Uğur Açar'dan haber alamayan yakınları, Mithatpaşa Mahallesi'ndeki evine gitti. Eşi şehir dışında olan Acar, kapıyı açmayınca yakınları polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte girdiği evde Uğur Açar'ı banyoda hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekipleri, Uğur Açar'ın hayatını kaybettiği belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Açar'ın cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. DHA

Altınok’tan 'Ümit Özdağ' yorumu: 'Faşizmin gülen yüzü'

Altınok’tan 'Ümit Özdağ' yorumu: 'Faşizmin gülen yüzü'

İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Suriye göçmeni bir esnaf vatandaşın İzmir'deki kuyumcu dükkanını ziyaretinde esnafla arasında geçen diyaloğu sosyal medya hesabından paylaştı. Sosyal medyada tepki gören Özdağ'ın ifadelerini Gazeteci Melih Altınok bugünkü yazısında yorumladı
Sevilay Yılman ile Fatih Altaylı’nın yıllar önceki “türban” açıklamaları yeniden gündemde

Sevilay Yılman ile Fatih Altaylı’nın yıllar önceki “türban” açıklamaları yeniden gündemde

Gazeteciler Sevilay Yılman ve Fatih Altaylı’nın bir tartışma programında başörtüsü ile ilgili sarf ettikleri cümleler sosyal medyada yeniden gündem oldu. 2008 yılında yayınlanan bir tartışma programında Sevilay Yılman, Genelkurmay Başkanlığı’nın türbana serbestlik getirilmesine karşı çıkmamasına tepki gösterirken, Fatih Altaylı ise eşinin bu durum karşısında çok gergin olduğunu ifade etti. Daha sonra evinde başörtüsü aradığını ancak bulamadığını söyleyen Fatih Altaylı, bir atkıyı başına örtmesi için Sevilay Yılman’a verdi. Atkıyı başına takan Sevilay Yılman “saçlarım mahvoldu, boğuldum” derken, Fatih Altaylı ise Yılmanı anneannesine benzetti.
Beyoğlu'nda Amerikalı turist bıçaklı saldırıda öldü

Beyoğlu'nda Amerikalı turist bıçaklı saldırıda öldü

Beyoğlu'nda, Amerikalı turist Leonard Samuel Ray, arkadaşıyla sokakta yürürken kendilerine omuz atan grubun bıçaklı saldırısına uğradı.
3 haftalık bebek sokakta bulundu

3 haftalık bebek sokakta bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, evinin önüne bırakılan çantadan gelen sesleri duyan Suriye uyruklu Maha Sümeyye, çevresindekilerden yardım istedi. Motosikletli bir kurye, bebeği çantadan çıkarırken, 3 haftalık olduğu tahmin edilen ve durumu iyi olan kız bebek, sağlık ekibi tarafından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.
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