Araştırma: Covid-19 beyinde küçülmeye yol açıyor

ABD Ulusal Nörolojik Bozukluklar ve İnme Enstitüsü'nün klinik direktörü Avindra Nath, "Bu, kesin verilere sahip çok yeni bir çalışma. Bulgular, nüfusun geneli için önem teşkil ediyor." dedi. Covid-19 virüsü, yaygın olarak akciğerlere saldıran bir solunum yolu patojeni olarak kabul ediliyor. Bununla birlikte hastalığın akut fazı sırasında ortaya çıkan - felç ve nöromüsküler bozukluklar dahil olmak üzere - sayısız nörolojik komplikasyonlar mevcut. Bozulmuş konsantrasyon, baş ağrısı, duyu bozuklukları, depresyon ve hatta psikoz gibi diğer etkiler uzun süreli COVID olarak adlandırılan bir dizi semptomun parçaları olarak aylarca sürebiliyor.