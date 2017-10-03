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Arakanlı Müslümanlara 'ülkelerine dönüş' engeli

Arakanlı Müslümanlara 'ülkelerine dönüş' engeli

Myanmar yönetimi, Bangladeş'teki Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönüş yapabilmeleri için 'resmi kayıt' engeli koydu.

Arakanlı Müslümanlara 'ülkelerine dönüş' engeli
03.10.2017 18:12:58

Myanmar yönetimi, ordu ve Budist çetelerin saldırıları sonucu Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için resmi kayıtlarının bulunması şartı koydu. Ancak "vatandaş" kabul edilmeyen Arakanlı Müslümanların çoğunun kaydı bulunmuyor.

GERİ ALINACAKLAR AMA...

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin ofisinden yapılan açıklamada, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların, Nisan 1992'de Bangladeş ve Myanmar arasında yapılan anlaşmada öngörüldüğü gibi resmi kayıtların bulunması durumunda Myanmar'a geri alınacağı bildirildi.

ARAKANLILARIN KİMLİK KARTI YOK

Açıklamada bahsedilen 1992 tarihli anlaşmada, geçerli Myanmar kimlik kartı olan Arakanlı Müslümanların ülkeye geri kabul edileceği belirtiliyor, ancak Myanmar'da 1982'de çıkarılan bir yasayla vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların büyük çoğunluğunun kimlik kartı bulunmuyor.

Tüm bunlar göz önüne alındığında, Myanmar hükümeti her ne kadar Arakanlı Müslümanları geri alacağını açıklamış olsa da gerekli şartlar yerine getirelemeyeceğinden hemen hepsinin Bangladeş'te kalması öngörülüyor.

Myanmar ordusunun "silahlı militanlarla mücadele" gerekçesiyle Budist çetelerle birlikte Arakan'da sivillere düzenlediği saldırılarda 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Bölgeye giriş çıkışlara izin verilmemesi nedeniyle ölenlerin sayısı ise tam olarak tespit edilemiyor.

Son saldırılarda 200'den fazla köy, ordu ve Budist çeteler tarafından yok edildi.

Myanmar'da 1970'lerden bu yana sistematik saldırılarla etnik temizliğe maruz kalan yaklaşık 2 milyon Arakanlı Müslüman'ın yüzde 84'ü çevre ülkelere sığınmak zorunda kaldı.


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