Araçtan 50 bin liralık hırsızlık kamerada

05.10.2017 10:58:44

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İstanbul Esenyurt'ta park halindeki minibüsün camını kıran hırsızlar kombi vanası yapımında kullanılan 50 bin lira değerindeki sarı pirinç malzemeyi dakikalar içinde çaldı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Hırsızlık olayı geçtiğimiz gece Esenyurt, Yenikent Mahallesi'nde bir sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metal kaplama işi yapan Vedat Erol içerisinde 50 bin lira değerinde kombi vanası yapımında kullanılan sarı pirinç malzeme ve oksijen valfi bulunan minibüsü sokağa park etti. Minibüsleriyle gece 4.30 sıralarında sokağa gelen hırsızlar içerisinde malzeme bulunan minibüsün arka camını kırdı. Hırsızlardan biri minibüs içine girerek malzemeleri camdan diğer hırsızlara verdi. Yaklaşık 8 dakika da çaldıkları malzemeleri kendi minibüslerine yükleyen hırsızları yoldan geçen bir vatandaş fark etti. Hırsızların yanından geçip giden vatandaş durumu telefonla malların sahiplerine haber verdi. Gelen telefonla aşağıya inen mal sahipleri ellerindeki sopalarla dışarı çıksa da yükleme işlemini tamamlayan hırsızlar kaçarak gözden kayboldu.Hırsızlık olayını anlatan ve çalınan malzemelerin hurdacılara satılacağını düşündüğünü söyleyen Vedat Erol, "Park ettiğim aracın camını kırmışlar 50 bin lira değerindeki sarı pirinç malzemeyi çalmışlar. Apartmandakiler aşağı inse de kaçıp gitmişler" diye konuştu.HIRSIZLAR KAMERADAYaklaşık 8 dakika süren 50 bin lira değerindeki hırsızlık olayı apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde hırsızlar minibüsleriyle sokağa gelerek park halindeki minibüsün yanına geliyor. Daha sonra hırsızlar camı kırarak çaldıkları malzemeleri kendi minibüslerine yüklüyor. Olayı gören vatandaşına araması üzerine bina sakinleri aşağıya iniyor.(Alper Korkmaz/İHA)