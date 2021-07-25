Araçtaki sağ sol aynalarının kullanımını sonlandırabilecek teknoloji
Geliştirilen yeni özellik ile aracın sürücü paneli aynı zamanda sağdan ve soldan gelen araçları gösteriyor ve güvenli bir sürüş sağlıyor.
Geliştirilen yeni özellik ile aracın sürücü paneli aynı zamanda sağdan ve soldan gelen araçları gösteriyor ve güvenli bir sürüş sağlıyor.
Kuyumcuyu dolandırmak isteyen kişiyi aksiyon filmi tadında yakalayan motorlu kurye
İstanbul'da yaşanan olayda, kuyumcuya sahte altın vermeye çalışan kişi kaçarken motosikletli kuryeden uçan tekme yedi. Kuyumcunun altının sahte olduğunu anlaması ile kaçmaya çalışan kişiyi yakalayan kuryenin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.