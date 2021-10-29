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Aracınızı kışa hazırlamanın 11 formülü

Soğuk kış aylarında arabanızı iyi durumda tutmak için gerekli bakım çalışmaları farklıydı. Şimdi dijital ve modern zamanlardayız. Bu çağın arabaları eski arabalar gibi kapsamlı kışa hazırlık işlemleri gerektirmiyor. Ancak herşeye rağmen kışın sorunsuz bir araba ve iyi bir sürüş için arabanıza şimdiden bakım yapmalısınız. Çoğunu kendi başınıza yapabilmeniz mümkün. Ancak profesyonel destek gerektiği durumlarda mutlaka tecrübeli teknisyenlerden ve kaliteli araba bakım merkezlerinden yardım almalısınız.

Aracınızı kışa hazırlamanın 11 formülü
29.10.2021 15:29:32
Aracınızı kışa hazırlamanın 11 formülü

1 - Akünüzü Kontrol Edin

 

Soğuk hava, arabanızın aküsünü zor duruma sokar. Biliyorsunuz araba aküsünde güç üretmek için kimyasal reaksiyonlar oluşması gerekiyor. Ancak bu reaksiyonlar aşırı soğuk yada aşırı sıcak havalarda yavaşlar. Aküler için dünya genelindeki uygun ortam sıcaklığı 20 - 25 derecedir. Herhangi bir akü bu değerlerin altına düştüğünde yada üstüne çıktığında farklı reaksiyonlar göstermeye başlar. Örneğin, hava soğuyup sıcaklık derecesi düştüğünde akünün kapasiteside düşmeye başlar. Verimli çalışmaz. Dahası aşırı soğuk havalarda, motoru çalıştırmak için aküden daha fazla akıma ihtiyacınız olacaktır.

Daha az güç çıkışını daha fazla güç gereksinimi ile birleştirdiğinizde sorunlar yaşarsınız. Örneğin soğuk bir kış sabahında çalışmayı durdurup yolda kalmanızı sağlayarak bir otomobil elde etmek gibi. Bu nedenle, akü pilini değiştirmeniz gerekip gerekmediğini görmek için uzman bir teknisyene mutlaka pil testi yaptırın. Teknisyen ayrıca akü bağlantılarınızda bulduğu herhangi bir korozyonu kontrol edecek ve temizleyecektir. Gerekirse pilinizi damıtılmış suyla doldurabilir. Bütün bunlar akünüzün dolayısı ile arabanızın daha sağlıklı kalmasını kış aylarında sizi sorunsuz karşılamasını sağlar.

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Aracınızı kışa hazırlamanın 11 formülü

2 - Silecek Bakımını Yapın

 

Güvenli bir şekilde araba sürmek için yolu görmeniz gerekir. Bunu net olarak biliyoruz. Ancak ön camınızda kışın yağış ve tuz birikmesi görüşü büyük ölçüde azaltacaktır. Çalışan ön cam silecekleri ve katı bir silecek sıvısı kaynağı bu aşamada son derece kritik öneme sahip. Böylece en kötü kar fırtınasında bile net bir görüş hattına sahip olabileceksiniz. Unutmayın silecek bıçakları sadece bir yıl boyunca kullanılabilir.

Genel olarak 1 yıllık bir kullanıma uygun olarak üretilirler. Yıpranmış veya aşınmış görünüyorsa, mutlaka değiştirin. Çok sert kış mevsimi ile karşılaşacağınızı varsayarak hareket etmeniz akılcı bir strateji olacak. Hatta ağır kış şartları için tasarlanmış Silecek Lastikleri satın almayı düşünebilirsiniz. Ayrıca silecek sıvısı haznesini daha düşük donma sıcaklığına sahip bir marka ile doldurun. 

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Aracınızı kışa hazırlamanın 11 formülü

3 - Kar Lastiği Almayı Düşünün

Yaşadığınız bölge kışın yoğun karla kaplanıyorsa, normal dört mevsim lastiklerinizi kar lastikleriyle değiştirmelisiniz. Bunu mutlaka yapın. Unutmayın kar lastikleri, dört mevsim lastiklerinden daha yumuşak bir kauçuktan yapılmıştır.  Böylece en sert soğuklarda bile esnekliğini muhafaza edip yüksek performans sergiler. Kar lastikleri ayrıca kar ve buzu sağlam kavramak için özel olarak tasarlanmış sırt desenlerine sahiptir. Kar lastikleri hakkında asla yanlış bir fikre kapılmayın. Tabiki arabanızda oluşacak kayma gibi bir durumu % 100 oranda ortadan kaldırmazlar.  Ancak normal lastiklerden çok daha fazla çekiş sağlarlar.

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Aracınızı kışa hazırlamanın 11 formülü

4 - Lastik Basıncını Kontrol Edin

Normal lastiklerinizi kar lastikleriyle değiştirmediğinizi varsayalım. Bu durumda en azından kış aylarında uygun şekilde şişirilmiş halde tutun. Soğuk hava, lastiklerinizdeki hava basıncının düşmesine neden olur. Sıcaklıktaki her 10 derecelik düşüş için, lastiğinizin hava basıncı yaklaşık 1 psi düşecektir. Bunu asla göz ardı etmeyin. Düzgün şişirilmiş bir lastik son derece önemli. Kış koşullarındaki sürüş sırasında daha sağlıklıdır. Zira güvenli çekiş için gerekli olan yol ile lastikler arasında mümkün olan en iyi teması sağlar.

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Aracınızı kışa hazırlamanın 11 formülü

5 – 4 Tekerlekten Çekiş Kontrolünü Yapın

Dört tekerlekten çekiş sistemi kısaca arabanın motor gücünün 4 tekere birden aynı anda iletilmesi teknolojisidir. Dört tekerlekten çekiş, karlı ve buzlu yollarda sürüş sırasında daha iyi çekiş gücü sağlar. Tabi eğer sistem doğru çalışıyorsa.  Bir ön tedbir olarak kış başlamadan önce 4 çeker aracınızı bir teknisyene mutlaka kontrol ettirin.  Uzman teknisyen sistemin sorunsuz bir şekilde devreye girmesini, şanzıman ve dişli sıvılarının doğru seviyede olmasını sağlar. Ayrıca, aracınızın 4WD'sini bir süredir kullanmadıysanız, şimdi nasıl çalıştıracağınızı gözden geçirmek için tam zamanı. Göz ardı etmemenizi öneriyoruz.

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Aracınızı kışa hazırlamanın 11 formülü

6 - Antifriz Karışımınızı Kontrol Edin

Radyatörünüzdeki antifriz ve su karışımı yaklaşık 50:50 olmalıdır. Bu seviye, radyatörünüzdeki soğutucunun donmasını önleyecektir. Radyatörünüzün sıvısının bileşimini kontrol etmek istiyorsanız bu son derece doğru bir karar olacaktır. Bu durumda otomobil parçaları yada Araba Aksesuarları mağazalarından birinden pahalı olmayan bir antifriz test cihazı alabilirsiniz.

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Aracınızı kışa hazırlamanın 11 formülü

7 – Arabanızda Acil Durum Malzemeleri Bulunsun

Devasa bir kar fırtınasında kaldığınızı düşünün. Buna hazırmısınız?  Karlı bir kış günü yol kenarında ne zaman mahsur kalacağınızı asla bilemezsiniz. Ancak bu tür durumlar için her zaman hazırlık yapmanız mümkün. Doğru olanda bu. Aracınızda paketlenmiş ve kullanıma hazır acil durum malzemeleri bulundurmak son derece akılcı bir davranış.

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Aracınızı kışa hazırlamanın 11 formülü

8 – Yağı Değiştirin Ve Viskoziteyi Ayarlayın

Viskozite, akışkan bir maddenin, yüzey gerilimi sırasında yıpranma ve bozulmaya karşı gösterdiği direncin ölçü birimidir. Daha kısa ifadeyle akışkanın akmamak için sergilediği iç direnç şeklinde de tanımlayabiliriz. Vizkozite sıvının kalınlığı yada inceliği ile yakından ilgilidir. Motorunuzun çalışması için yağdan uygun şekilde faydalanması gerekir.

Ancak maalesef soğuk hava petrolün etkinliğini ciddi anlamda düşürür. Dışarısı ne kadar soğuksa, yağ o kadar kalınlaşır.  Kalınlaşan yağ ise motorunuzda ince yağ kadar kolay dolaşmaz. Sonuç olarak, motorunuz çalıştırma sırasında ihtiyaç duyduğu yağlamayı alamaz. Böylece arabanızı çalıştıramaz yolda kalırsınız.

Soğuk havanın sebep olduğu bu durumu önlemek için, yağınızı başlangıçta daha ince olanla değiştirin. Kışın ihtiyacınız olan yağın uygun viskozitesini bulmak için, aracınızın kullanım kılavuzuna bakın. Genellikle farklı iklimler için uygun viskozite seviyeleri hakkındaki bilgiyi bu klavuzda bulacaksınız.

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Aracınızı kışa hazırlamanın 11 formülü

9 - Kayışlarınızı Ve Hortumlarınızı Kontrol Edin

Aşırı soğuk yada sıcaklıklar, motorunuzun çalışmasına yardımcı olan kayışları ve hortumları zayıflatabilir. Bu durum uzun vadede çok ciddi sorunları beraberinde getirecektir. Tedbir olarak herhangi bir yıpranma belirtisi olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Küçük bir yıpranma yada deforme durumu gördüğünüzde değiştirin. Bu çok önemli bir değişim olacak. Zira sürüş sırasında bir kemer koparsa, bir çekicinin gelip arabanızla birlikte sizi o durumdan kurtarmasını beklemek durumunda kalacaksınız.

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Aracınızı kışa hazırlamanın 11 formülü

10 – V Kayışını Mutlaka Kontrol Edin

Bildiğiniz gibi V kayışı, otomobillerde son derece etkili bir obje. Ne yapar? Araba klimasına güç sağlamaktan, elektrik üretimine, motorda oluşan harareti düşürmekten, direksiyonun daha stabil ve doğru çalışmasına kadar çok sayıda görevi bulunur. V kayışı aşırı soğuk yada aşırı sıcaktan etkilenebilecek bir yapıdadır.

Örneğin yazın aşırı sıcak havalardan etkilenip gevşeyebilir. Bu durumda zincirleme olarak birçok sorun çıkar ortaya. Arabanızda birden çok sistem çalışmayı durdurur yada düzgün çalışmaz olur. Bu tür sorunları yaşamamak için arabanızın V kayışını profesyonel ve yetkili bir servis noktasında mutlaka kontrol ettirin.

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Aracınızı kışa hazırlamanın 11 formülü

11 - Kışın El Freni Çekilirmi Konusu

Bu konu çok merak edilenlerin başında gelmekte. Hatta google aramalarında yoğun olarak Kışın El Freni Çekilirmi? sorusu yada türevi olan Otomatik vites arabada kışın el freni çekilir mi - Elektronik el freni kışın donar mı - Kışın el freni donarsa nasıl çözülür gibi soruları soruluyor. Neden? Çünkü son derece kritik ve önemli bir konu. Bundan yıllar önce eski arabaların zamanında el freninin kışın çekilmemesi öneriliyordu. Zira zor kış şartlarının yoğun yaşandığı bölgelerde el freni çekilirse çoğunlukla donuyordu. Buda her açıdan zarar.

Fakat günümüzde bu zorunluluk değişti. Zira teknolojinin çok yükseldiği bir zamandayız. Üst düzey teknolojik alt yapılı arabalar üretiliyor. Bu gibi araçlarda kış şartlarının el firenine etkisi olmayacaktır.  Biz bu soruyu şöyle cevaplandıralım. Eğer 2005 yada daha üstü modelde bir aracınız varsa  kışın el frenini çekebilirsiniz.  Ancak arabanız çok eski ise bu durumda kışın el frenini çekmeyin. Zira eksi 15 – 20 ‘lere düşen bölgelerde el freni donup ciddi zararlara sebebiyet verebilir.

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