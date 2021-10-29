Aracınızı kışa hazırlamanın 11 formülü

1 - Akünüzü Kontrol Edin

Soğuk hava, arabanızın aküsünü zor duruma sokar. Biliyorsunuz araba aküsünde güç üretmek için kimyasal reaksiyonlar oluşması gerekiyor. Ancak bu reaksiyonlar aşırı soğuk yada aşırı sıcak havalarda yavaşlar. Aküler için dünya genelindeki uygun ortam sıcaklığı 20 - 25 derecedir. Herhangi bir akü bu değerlerin altına düştüğünde yada üstüne çıktığında farklı reaksiyonlar göstermeye başlar. Örneğin, hava soğuyup sıcaklık derecesi düştüğünde akünün kapasiteside düşmeye başlar. Verimli çalışmaz. Dahası aşırı soğuk havalarda, motoru çalıştırmak için aküden daha fazla akıma ihtiyacınız olacaktır.

Daha az güç çıkışını daha fazla güç gereksinimi ile birleştirdiğinizde sorunlar yaşarsınız. Örneğin soğuk bir kış sabahında çalışmayı durdurup yolda kalmanızı sağlayarak bir otomobil elde etmek gibi. Bu nedenle, akü pilini değiştirmeniz gerekip gerekmediğini görmek için uzman bir teknisyene mutlaka pil testi yaptırın. Teknisyen ayrıca akü bağlantılarınızda bulduğu herhangi bir korozyonu kontrol edecek ve temizleyecektir. Gerekirse pilinizi damıtılmış suyla doldurabilir. Bütün bunlar akünüzün dolayısı ile arabanızın daha sağlıklı kalmasını kış aylarında sizi sorunsuz karşılamasını sağlar.