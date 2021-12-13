DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Mutfakta kullandığınız eşyaların son kullanma tarihini biliyor musunuz?
Ermenistan’la normalleşme adımları
Galatasaray maçı kaç kaç bitti? Muslera'nın durumu nasıl?
AB dışişleri bakanlarından Rusya'ya uyarı
Asgari ücret: Komisyondaki uzlaşma ne anlama geliyor?
Aşı gebeyi ve çocuğunu etkiler mi? Aşı olunan gün sigara içebilir mi?
Biran Damla Yılmaz Yasak Elma dizisinden neden ayrıldı?
Yeşil çaylı maske sayesinde siyah noktalarla vedalaşın!
Beşiktaş, Önder Karaveli’ye emanet
Kısa sürede acıkmanızın sorumlusu yediğiniz besinler olabilir!
POMEM başvuruları ne zaman? 28. dönem POMEM alım tarihi ve başvuru şartları
Sincar’da kritik gelişmeler
Lüks aracım var diye lastiğinize güvenmeyin!
TCMB Swap anlaşması ile neyi amaçlıyor? Hangi ülkelerle Swap anlaşması yapıldı?
Bitkisel protein kaynakları neler?

Aracını denize sürdü, hatırlamadığını söyledi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde T.E., otomobili denize sürdükten sonra araçtan çıkarak uzaklaştı. Polisin telefonla ulaştığı T.E. moralinin bozuk olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.

2021-12-13 22:27:16

Olay akşam saatlerinde, Körfez Mimar Sinan Mahallesi Sahil Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi otomobille hızla sahile gelerek aracını denize sürdü. Görgü şahitlerinin ifadesine göre araçtan çıkan kişi bir sigara yakıp sulara gömülen otomobilini izledikten sonra bölgeden uzaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri suya girerek aracın içerisine baktı. Otomobilde kimsenin olmadığı görülürken, ruhsat araçtan alındı. Polis ruhsat bilgilerinden aracın sahibine ulaştı.

T.E. moralinin çok bozuk olduğunu, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. T.E. ifadesi için polis merkezine çağırıldı. Otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlatılırken, soruşturma devam ediyor. DHA

Bülent Arınç ile Barış Pehlivan arasında canlı yayında ''Sedat Peker'' tartışması

Bülent Arınç ile Barış Pehlivan arasında canlı yayında ''Sedat Peker'' tartışması

Halk TV ekranlarında Açıkça programına telefonla bağlantı gerçekleştiren Bülent Arınç ile gazeteci Barış Pehlivan arasında tartışma yaşandı.
Sedat Peker aylar sonra kamera karşısında!

Sedat Peker aylar sonra kamera karşısında!

140 Journos Mehmet Ali Birand anısına yaptığı belgeselde suç örgütü lideri olarak aranan Sedat Peker‘in verdiği röportaj dikkat çekti.
Hakeme kafa atan futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Hakeme kafa atan futbolcunun sözleşmesi feshedildi

Ordu'nun Ünye ilçesinde amatör maçta kendisine kırmızı kart gösteren hakeme kafa atan Ünye 1957 Sporlu futbolcu Sefa Demir'in sözleşmesi tek taraflı feshedildi.
Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dövüldü

Türk bayrağı ikinci defa koparılınca dövüldü

Karaköy'de iki gün üst üste Türk bayrağı koparıldı. Olaya tepki gösteren esnaf, ikinci gün asılı bulunan Türk bayrağını koparan kişiyi dövdü. O anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş