Araç içindeki bombalara dikkat!

Turgut Şelalesi'nin çevresi küle döndü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 8 gündür mücadele edilen orman yangını, bölgedeki yemyeşil ağaçlar ve berrak suyuyla hem doğa harikası hem de Marmaris'teki turistik noktalardan biri olan Turgut Şelalesi'nin çevresini de küle çevirdi. Şelalenin yanı başında bulunan ve alevlere teslim olmasının ardından küle dönen ağaçların görüntüsü, görenlerin yüreğini sızlattı. Şelalenin çevresindeki birçok ağacın yanı sıra asırlık çınarların da alevlerden zarar gördüğü görüldü. Ayrıca, şelaleye tırmanmak için yapılan ahşap merdivenler de yanarak kullanılamaz hale geldi.