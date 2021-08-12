Arabaların yerinde insanlar olsaydı...
Arabaların şehirlerde ne kadar çok yer kapladığını gösteren muazzam bir reklam çalışması
Arabaların şehirlerde ne kadar çok yer kapladığını gösteren muazzam bir reklam çalışması
Polis memuru; karısı, kayınvalidesi, kayınpederini öldürüp intihar etti
Konya’dan Afyonkarahisar’a gelen Atilla Yalçın, bugün saat 18.00 sıralarında eşi ile görüşmeye giderken, yolda bisikletiyle gelen kayınpederi Nuray Akdeniz'le karşılaştı. Beylik tabancasını çıkartan Yalçın, kayınpederini öldürdükten sonra Örnekevler Mahallesi’nde eşinin oturduğu eve gitti. Apartmanın ikinci katındaki daireye çıkan Atilla Yalçın, burada eşi Gönül Yalçın ile kayınvalidesi Kadriye Akdeniz’i tabancayla vurdu. Gönül Yalçınolay yerinde yaşamını yitirirken, Kadriye Akdeniz ağır yaralandı. Atilla Yalçın, ardından oğlu ve kızını yanına alarak evden çıktı. Yalçın, yolda polislerle karşılaşınca bu kez tabanca ile başına ateş açarak yaşamına son verdi.
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin ikinci fragmanı
'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin ikinci fragmanı, şehitlerin vefat yıl dönümünde yayınlandı. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, sosyal medya hesabından fragmanı paylaşırken, 'Şehitlerimiz Eren Bülbül ve J. Asb. Ferhat Gedik'i dünyanın kalp hafızasına mühürlemek için yola çıktık. Çekimlerde sona yaklaşırken, TRT ortak yapımı 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin 2. fragmanı şehadetlerinin 4. yılında sizlerle. Rahmet ve minnetle... #iyikivarsınEren' ifadelerini kullandı.Trabzon'un Maçka ilçesinde terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından 11 Ağustos 2017'de şehit edilen 15 yaşındaki Bülbül ile Gedik'in hayatlarının işlendiği TRT Ortak Yapımı filmin çekimleri Trabzon'da devam ediyor.
Afet bölgesinde zamanla yarış! Böyle kurtarıldılar
Sinop'un Ayancık ilçesinde sel felaketinde kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri helikopterle destek sağladı. Bölgede binaların çatılarında mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi helikopterle güvenli bölgelere tahliye edildi.