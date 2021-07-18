Araba lastiğinin içinde adrenalin dolu anlar

Kırım Savaşı'ndan Kıbrıs Harekâtı'na asırlık vesikalar müzayedeye çıktı

Kırım Savaşı'ndan Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar süren 1854-1974 yılları arası mücadele dönemine ait izleri taşıyan tarihi vesikalardan oluşan 3 bin 250 parça, Ankara'da müzayedeye çıktı. Türkiye'de salon ya da kataloglu ilk kez düzenlenen ve hazırlıklarına 4 yıl önce başlanan müzayede, koleksiyoncu Korkut Erkan'ın kendi koleksiyon ve kaynaklarının yanı sıra çeşitli koleksiyoncuların ve ailelerin katkısıyla Çankaya'da bir otelde gerçekleştirildi. Klasik Osmanlı hattatlarının sonuncusu Mustafa Halim Özyazıcı'nın hatıratı, Sultan Abdülhamit'in Osmanlıca, Rumca, Ermenice ve Fransızca yapılmış cülus yıl dönümü afişi gibi tarihi vesikaların yer aldığı müzayedede 3 bin 250 parça satışa çıkarıldı.