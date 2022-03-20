Araba alım satımında film gibi dolandırıcılık hikayesi

Dolandırıcı, U.E.'ye "Notere geçince sen satışı ver. Babam, seninle notere gelecek galerici kuzenine 120 bin lirayı bıraktı. Ancak o parayı bana gönderecek ki ben üzerine 55 bin daha koyup tek elden sana 175 bin lira araç satış bedelini göndereceğim" ricasında bulundu. Yaklaşık 1 saattir sohbet ettiği ve ortak arkadaşları da çıkan galerici A.B. ile dost olan U.E. de fazla düşünmeden "Tamam sen keyfine bak parayı toplu gönderirsin" dedi. Noterde, galerici A.B.'nin "Parayı gönderiyorum" uyarısına "Gönder sorun yok. Gönder ki tamamını yollasın" diye yanıt veren U.E. daha sonra telefonla dolandırıcıyı aradı. Dolandırıcının da "Para geldi. Hatta şimdi üzerini tamamlayıp senin hesabına yönlendirdim" demesi üzerine hesabını kontrol etti. Hesabına para gelmediğini gören U.E. dolandırıcı tarafından atılan sahte dekontu görüp "EFT işlemi yarım saati buluyor" demesi üzerine de "Zaten tanıdık arkadaş. Alan da TSK mensubu" diye düşünüp, fazla beklemeden satış işlemine onayı verdi.