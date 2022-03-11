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Ara sokaklardaki sürücüler ve yayaların zor anları

İstanbul'da dünden itibaren etkisini artıran kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sabah işlerine gitmek için dışarı çıkanlar ara sokaklardan otomobillerini yola çıkarmak için uzun süre çaba harcadı. Yolda kalan araçlar patinaj yaparak güçlükle ilerledi.

Ara sokaklardaki sürücüler ve yayaların zor anları
11.03.2022 22:21:56
Ara sokaklardaki sürücüler ve yayaların zor anları

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle özel saraçlarıyla işe gitmek isteyenler zor anlar yaşadı. Sabah dışarı çıkanlar, araçlarını temizledikten sonra yola çıktı. Kağıthane ara sokaklarda bir çok kişi yolda kaldı. Araçlar patinaj çekerek güçlükle ilerledi. Yolda kalan araçlar ise itilerek çıkarılmaya çalışıldı. Yolda kalan bir kamyonet kaymaması için tekerine taş koyularak geri geri çıkarıldı.

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Ara sokaklardaki sürücüler ve yayaların zor anları
YAYALAR DİK YOKUŞLARDAN GÜÇLÜKLE İLERLEDİ
 

Ana arterlerde bir sorun yaşanmazken ara sokaklarda insanlar güçlükle ilerledi.

 
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Ara sokaklardaki sürücüler ve yayaların zor anları

Özellikle dik yokuşlardan inenler duvarları tutarak gitmek zorunda kaldı.

 

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Ara sokaklardaki sürücüler ve yayaların zor anları
BASIN YARDIMCI OLDU ARACIMIZI ÇIKARDIK

Yolda kalan Yol Yardım aracı sürücüsü Cemal Duru "Aracı buraya park etmiştim. Geri geri geldim.

 
 
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Ara sokaklardaki sürücüler ve yayaların zor anları

Baktım yolun altı buz. Ara sokaklar kapalı olduğundan dolayı araba buraya kadar kendi kendine kaydı.

 
 
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Ara sokaklardaki sürücüler ve yayaların zor anları

Sağ olsun basından arkadaşlar yardımcı oldu. Mahalleli ile aracımızı çıkardık. Hepsine teşekkür ediyorum. Yol yardım aracı yolda kaldı" dedi.

 
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Ara sokaklardaki sürücüler ve yayaların zor anları
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Ara sokaklardaki sürücüler ve yayaların zor anları
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Ara sokaklardaki sürücüler ve yayaların zor anları
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Ara sokaklardaki sürücüler ve yayaların zor anları
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Ara sokaklardaki sürücüler ve yayaların zor anları
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Ara sokaklardaki sürücüler ve yayaların zor anları
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