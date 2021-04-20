Apple yeni ürünlerin lansmanını yapıyor
Teknoloji devi Apple, yeni ürünlerinin lansmanını bu akşam gerçekleştiriyor. Covid-19 önlemleri kapsamında online olarak gerçekleşecek olan etkinlikte Apple, yeni ürün ve servislerini tanıyor. Ipad modellerinin damga vurması beklenen etkinlikte ilk kez iPhone yazılım sistemi iOS 14.5’ten emareler kullanıcılara sunuluyor.
Teknoloji devi Apple, 2021'in ilk tanıtımını bu akşam gerçekleştiriyor.
Düzenlenen lansman töreninde ne tanıtılacağı çok merak ediliyordu.
Lansmanda iPad modelleri dikkat çekiyor.
IMac ve akıllı gözlük ile ilgili dedikoduların olduğu etkinlikte Apple, iPhone modellerinde önümüzdeki dönemde kullanılacak yazılım sistemi iOS 14.5'i ilk kez görücüye çıkarılıyor.
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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