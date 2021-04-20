Apple yeni ürünlerin lansmanını yapıyor

Teknoloji devi Apple, yeni ürünlerinin lansmanını bu akşam gerçekleştiriyor. Covid-19 önlemleri kapsamında online olarak gerçekleşecek olan etkinlikte Apple, yeni ürün ve servislerini tanıyor. Ipad modellerinin damga vurması beklenen etkinlikte ilk kez iPhone yazılım sistemi iOS 14.5’ten emareler kullanıcılara sunuluyor.