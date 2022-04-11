Apple iPhone X kararından vazgeçti Geçtiğimiz aylarda Face ID tamir programını başlatan ancak bu konuda öncü model olan iPhone X’i kapsam dışında bırakan Apple, bu kararından vazgeçti. 11.04.2022 16:38:08 Dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri de olsanız, yıllık geliriniz onlarca küçük ülkeden ve hatta birçok gelişmiş devletten fazla bile olsa, yine de kanunlar karşısında çoğu zaman ya isteyerek ya da zorunda kalarak geri adım atabilirsiniz. Tıpkı Apple'ın birçok defa başına geldiği ve son örneğini de Face ID tamir programında yaşadığı gibi. 1 Bilindiği üzere Amerikalı teknoloji devi, geçtiğimiz aylarda Face ID tamir programını duyurmuş ve bu kapsamda yeni üretilen cihazlar için yetkili servislerin artık tamamen bir değişime gitmeden, cihaz üzerindeki Face ID modülünün tamir edebileceğini açıklamıştı. Bu sayede artık kullanıcılar telefonlarından olmadan, Face ID sıkıntılarına çözüm bulabilecekler. Ancak şirket, Face ID özelliğine sahip en ikonik telefon modeli olan iPhone X'i bu kapsamın dışında bırakmıştı. 2 İşte Apple tarafından bugün gelen yeni bir açıklamayla, bu durumdan vazgeçildiği ve yeni üretilen iPhone X'lerin de artık Face ID tamir programı kapsamına alındığı duyuruldu. Bunun anlamı, artık Apple tarafından üretilen ve Face ID özelliğine sahip bütün cihazlar herhangi bir komple değişime gerek duyulmaksızın cihaz üzerinden onarım görebilecek. 3 Tabi Apple'ın bu kararı almasının ana nedeni de, ülkedeki düzenleyici ve denetleyici kurumlar tarafından yapılan sıkıştırmalar ve açılan onlarca davadan bir an önce kurtulma isteği. Ne diyelim, darısı başımıza. Kaynak: Donanım Günlüğü 4