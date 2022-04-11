Apple iPhone X kararından vazgeçti

Dünyanın en büyük teknoloji markalarından biri de olsanız, yıllık geliriniz onlarca küçük ülkeden ve hatta birçok gelişmiş devletten fazla bile olsa, yine de kanunlar karşısında çoğu zaman ya isteyerek ya da zorunda kalarak geri adım atabilirsiniz. Tıpkı Apple'ın birçok defa başına geldiği ve son örneğini de Face ID tamir programında yaşadığı gibi.