Apple iPhone 8 ve 8 Plus'ın resmi Türkiye satış tarihi

04.10.2017 13:09:14

Resmi lansmanın ardından kısa süre sonra ABD'de satışa çıkan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, 20 ekimden itibaren Türkiye'de satışa çıkacak.

İPhone 8 ve İPhone 8 Plus artırılmış işlemci ve grafik gücünün yanı sıra ekran ve kamera özellikleriyle önceki nesil iPhone'lara göre üstünlükler bulunduruyor.

iPhone 7 ile en önemli farklılığın telefonun arka tarafında kullanılan metal ile güçlendirilmiş cam yüzey olduğu belirtiliyor.