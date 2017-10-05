AP'den savcılık makamı kurulmasına 'yeşil ışık'

05.10.2017 14:10:41

Avrupa Parlamentosu (AP), Avrupa Birliği'nde (AB) mali suçlarla ilgilenecek yeni bir savcılık makamı kurulması düzenlemesine onay verdi.

Strazburg'da toplanan AP Genel Kurulu'nda, Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO) kurulması teklifi ele alındı.

AP milletvekilleri, AB'de mali suçlarla ilgilenecek yeni bir savcılık makamı olan EPPO'nun kurulmasını onayladı.

Söz konusu savcılığın kurulmasıyla AB üyesi ülkelerin mali konularda daha yakın iş birliği yapması planlanıyor. AB Savcılığı'nın, birliğin bütçesine ve mali çıkarlarına karşı işlenen suçların faillerinin ve suç ortaklarının soruşturulmasından ve yargı önüne çıkarılmasından sorumlu olması öngörülüyor.

AB üyesi 20 ülke, Lüksemburg merkezli bir AB Savcılığı kurulması için geliştirilmiş iş birliği anlaşması üzerinde uzlaşı sağlamıştı. AB'nin kurmayı planladığı Avrupa Kamu Savcılığı'na Belçika, Bulgaristan, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Çekya, Estonya, Almanya, Yunanistan, İspanya, Finlandiya, Fransa, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovakya, İtalya ve Avusturya katılacaklarını açıklamıştı. İsveç, Hollanda, Malta, Macaristan, Polonya, İngiltere, İrlanda ve Danimarka ise henüz bu oluşuma katılmadı.

Söz konusu savcılık düzenlemesinin 12 Ekim'de düzenlenecek AB Adalet Konseyi toplantısında onaylanması bekleniyor.

Avrupa Savcılığı kurulması fikri ilk olarak 2009 yılında ortaya çıkmıştı.