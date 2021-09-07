Antika dükkanına operasyonda 88 tarihi eser ele geçirildi
Beyoğlu Çukurcuma Mahallesi'nde antikacıya düzenlenen operasyonda Türk İslam Medeniyeti ve 17 ve 18 yüzyıl Osmanlı dönemine ait 88 parça tarihi eser ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül Cuma günü Beyoğlu Çukurcuma Mahallesi'ndeki antikacıda tarihi eserler satışının yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler düzenlediği operasyonda işyeri sahibi gözaltına aldı. Antikacıda yapılana aramalarda; 9 Türk İslam dönemine ait yüzük, 12 değişik form ve ebatlarda şamdan, 2 şamdan altlığı, 2 âlem başı, 7 farklı form ve biçimlerde geometrik ve kare formlu seramik, 20 farklı form, biçim ve malzemelerden kulpları sedef ve değerli taşlar ve yazılarla bezenmiş boynuz kaşıklar, farklı dönem boylara ait 7 mühür, Kâbe motifli mozaik formda eser, Osmanlı Dönemi 'nin, 16.yy'ın 2. yarısına tarihlenen Şehzade Mustafa türbesine ait mimari parçalar olduğu düşünülen mozaik, 3 çerçeve içerisinde ferman, 2 tekke işi derviş Keşkül -ü fukarası,