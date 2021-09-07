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Antika dükkanına operasyonda 88 tarihi eser ele geçirildi

Beyoğlu Çukurcuma Mahallesi'nde antikacıya düzenlenen operasyonda Türk İslam Medeniyeti ve 17 ve 18 yüzyıl Osmanlı dönemine ait 88 parça tarihi eser ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Eylül Cuma günü Beyoğlu Çukurcuma Mahallesi'ndeki antikacıda tarihi eserler satışının yapıldığı ihbarını aldı. Ekipler düzenlediği operasyonda işyeri sahibi gözaltına aldı. Antikacıda yapılana aramalarda; 9 Türk İslam dönemine ait yüzük, 12 değişik form ve ebatlarda şamdan, 2 şamdan altlığı, 2 âlem başı, 7 farklı form ve biçimlerde geometrik ve kare formlu seramik, 20 farklı form, biçim ve malzemelerden kulpları sedef ve değerli taşlar ve yazılarla bezenmiş boynuz kaşıklar, farklı dönem boylara ait 7 mühür, Kâbe motifli mozaik formda eser, Osmanlı Dönemi 'nin, 16.yy'ın 2. yarısına tarihlenen Şehzade Mustafa türbesine ait mimari parçalar olduğu düşünülen mozaik, 3 çerçeve içerisinde ferman, 2 tekke işi derviş Keşkül -ü fukarası,

2021-09-07 20:04:32
Aksaray Metrosu sular altında kaldı

Aksaray Metrosu sular altında kaldı

Aksaray Metro İstasyonu'nda, temizlik görevlisi yangın söndürme hortumundan su alırken vana kırıldı. Bu nedenle istasyon sular altında kaldı. O anlar yolcuların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.Aksaray Metro İstasyonu'nda öğle saatlerinde temizlik görevlisi yangın söndürme borusundan su alırken vana kırıldı. Borudan tazyikli bir şekilde su aktı.İstasyon bir anda sular altında kaldı. Temizlik görevlisi durumu amirine bildirmesiyle ana vana kapatılarak su akışı durduruldu. Yaşanan olay sonrasında metro seferlerinde aksamalar yaşandı. Yapılan müdahalenin ardından metro seferleri normale döndü. Yaşanan su baskını yolcuların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Konya'da kilometrelerce yer yarıkları ortaya çıktı

Konya'da kilometrelerce yer yarıkları ortaya çıktı

Yer altı sularındaki çekilme Konya Ovası'nda kilometrelerce uzunlukta yüzey yarıklarına neden oluyor. Konya'nın Çumra ve Karapınar ilçelerindeki bazı kırsal mahallelerde önceki yıllarda oluşan kilometrelerce uzunluktaki yüzey yarıkları, yöre sakinlerini endişelendiriyor.
Müsilaja karşı midye çözümü

Müsilaja karşı midye çözümü

Midyeler Marmara Denizi'nde saatte 11 milyar litre suyu filtre edecek.Balıkesir Koyun Adası yakınlarındaki bir midye çiftliğini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. Mustafa Altuğ Atalay müsilajla mücadelede midyelerin önemine vurgu yaparak, Türkiye'deki midye çiftliklerinin sayısının artırılacağını söyledi. Altuğ, 'Çiftlikler Marmara Denizi'nde yoğun olmak üzere kurulacak. Bu da saatte neredeyse 11 milyar litre suyu filtre etmiş olacağız bu da Marmara için önemli bir miktar' dedi. Müsilaj ile mücadelede önemli bir role sahip olan midyeler, besin olarak da talep görüyor. Midye çiftlikleri özellikle görselliği ile tatilcileri veya görenleri rahatsız etmeyecek noktalara kuruluyor. Şamandıralara bir halat bağlanarak yetiştirilen midyeler Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sık sık denetlenerek analiz yapılıyor.
İmam hatipli öğrenciler TEKNOFEST'te iddialı

İmam hatipli öğrenciler TEKNOFEST'te iddialı

Düzce Mehmet Akif İnan Hafız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tasarladıkları elektrikli araçla, TEKNOFEST yarışmasına katılıyor.
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