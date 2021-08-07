Antalya'da yağmur mutluluğu Antalya'da aralıklarla etkili olan sağanak yağış vatandaşlara sevinç yaşattı. 07.08.2021 10:35:11 Kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. 1 İşe giderken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı. 2 Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede sağanak etkili olması vatandaşları mutlu etti. 3 Bir vatandaş, yangınların kendilerini çok üzdüğünü ancak yağmuru görünce mutlu olduğunu ifade etti. 4 Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı bulutlu, merkezde aralıklarla sağanak etkili olacak. 5 Öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Alanya'da yağışların etkisini sürdürmesi, yarından itibaren sıcaklıkların tekrar 38 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor. 6