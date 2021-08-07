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Antalya'da yağmur mutluluğu

Antalya'da aralıklarla etkili olan sağanak yağış vatandaşlara sevinç yaşattı.

Antalya'da yağmur mutluluğu
07.08.2021 10:35:11
Antalya'da yağmur mutluluğu

Kent merkezinin bazı bölgelerinde sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu.

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Antalya'da yağmur mutluluğu

İşe giderken hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, otobüs duraklarına sığındı.

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Antalya'da yağmur mutluluğu

Orman yangınlarıyla mücadele edilen bölgede sağanak etkili olması vatandaşları mutlu etti.

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Antalya'da yağmur mutluluğu

Bir vatandaş, yangınların kendilerini çok üzdüğünü ancak yağmuru görünce mutlu olduğunu ifade etti.

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Antalya'da yağmur mutluluğu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, bölgede hava parçalı bulutlu, merkezde aralıklarla sağanak etkili olacak.

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Antalya'da yağmur mutluluğu

Öğleden sonra Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde, akşam saatlerinde ise Alanya'da yağışların etkisini sürdürmesi, yarından itibaren sıcaklıkların tekrar 38 derecelerin üzerine çıkması bekleniyor.

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