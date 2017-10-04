Antalya'da gelin ve damada şok: En mutlu günleri zehir oldu

04.10.2017 21:47:27

Saat 18.00 sıralarında Koru Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Koru sahilinde fotoğraf çektirmek için yola çıkan gelin ve damadın içinde bulunduğu otomobilin önünde seyreden E.Ö.'nün (26) kullandığı 07 N 2606 plakalı otomobil, yola çıkan 11 yaşındaki Arda Çoban'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Kaza yapan otomobilin arkasındaki araçta seyir halinde olan gelin kaza sonrası gözyaşlarına boğuldu.



Beyninde ödem oluştuğu belirtilen Arda Çoban, Alanya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.





