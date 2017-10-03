Annelerini öldüren kız kardeşlerin yargılanması

03.10.2017 17:54:38

İzmir'in Aliağa ilçesinde anneleri 39 yaşındaki Gülseren S'yi öldürdükleri iddiasıyla 10 ile 20 yıl hapis cezasına çarptırılan iki kız kardeş, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma kararı nedeniyle yeniden hakim karşısına çıktıkları mahkemede, aynı cezaya çarptırıldı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Ş.P. ve B.P. müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı sanıklara Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının davaya müdahil edilmemesi sebebiyle Yargıtay 1. Ceza Dairesince verilen bozma kararını okudu.



Mahkeme heyeti, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli'nin davaya müdahillik talebini kabul etti.

Bozma kararını kabul etmediklerini belirten sanıkların avukatları, müvekkillerinin beraatini, aksi takdirde tahrik indiriminin lehlerine uygulanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ş.P'nin suçu maktülün haksız tahriki neticesinde işlemesi ve yargılama sürecindeki iyi hali nedeniyle 20 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık B.P'nin suçu maktülün haksız tahriki neticesinde işlemesi, suç tarihindeki yaşı ve yargılama sürecindeki iyi hali nedeniyle 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Sanık avukatları, cezanın fazla olduğunu savunarak kararı temyize götüreceklerini ifade ettiler.

- Olay ve davanın geçmişi

Aliağa ilçesinde, 13 Eylül 2013'te Gülseren S. (39), evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan kızları Ş.P. (19) ve B.P. (17), ayaklarında annelerine ait kan izlerine rastlanınca suçlarını itiraf etmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, kardeşler hakkında "üst, alt soya yönelik nitelikli adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamış, Abla Ş.P. hakkında Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, B.P. hakkında ise İzmir Çocuk Mahkemesinde dava açılmıştı.



Aynı dava kapsamında tutuklu bulunan kız kardeşlerden yaşı küçük olan B.P'nin İzmir Çocuk Mahkemesinde görülmesi beklenen davası, bu mahkemenin talebi üzerine Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmişti.



Mahkeme, Ş.P'nin 20 yıl, B.P'nin ise 10 yıl hapis cezalarına çarptırıldıklarını açıklamıştı.

Sanık avukatlarının cezayı temyize gitmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kızkardeşlere verilen cezayı fazla bularak kararın bozulması talebiyle dosyayı Yargıtay 1.Ceza Dairesine göndermişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi de öldürülen kişinin kadın ve anne olmasından dolayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşünün alınmasını talep etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da sanıklara "haksız tahrik" ve "iyi hal indirimlerinin" fazla uygulandığı ve az ceza verildiği yönünde görüş bildirmişti.