Anlaşma için dünya ne dedi?

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından sevkiyatına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde imzalanan anlaşmanın sağlanmasında Türkiye’nin rolünden övgüyle bahsetti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türkiye'nin ortaya koyduğu kararlılıkla ulaşılan tahıl sevkiyatı anlaşması, aynı zamanda siyasi boyutuyla da büyük önem arz etmektedir. Savaşın sürdüğü bir ortamda yapılan bu anlaşma, Ukrayna ve Rusya arasındaki ihtilafın son bulmasına yönelik bir umut ışığı olmanın yanı sıra bölgesel istikrara da hizmet edecektir. Ana vatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaştırılmasını öngören anlaşmanın tüm mimarlarını canıgönülden tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bölgenin bir çatışma alanından ziyade iş birliği havzası olma potansiyeli taşıdığına değinen Tatar, savaşın en yıkıcı boyutunu deneyimlemiş bir halkın cumhurbaşkanı olarak diplomasi ve diyalogun ivedilikle galip gelmesini, yıkım ve şiddetin yerini sağduyu ve barışın almasını arzuladığını kaydetti.

İngiltere

İngiliz Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Truss, “Ukrayna'nın tahılının uluslararası gıda pazarlarına ulaştırılması son derece önemlidir. Bu anlaşmanın sağlanmasındaki çabaları için Türkiye'yi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni alkışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

İngiltere ve müttefiklerinin bu noktaya ulaşılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten İngiliz Bakan, “Şimdi bu anlaşma uygulanmalı. Rusya'nın sözlerinin eylemleri ile uyumlu olduğundan emin olmak için (gelişmeleri) izliyor olacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Truss, “Uzun vadeli küresel güvenliğin ve ekonomik istikrarın sağlanması için Putin, bu savaşa son vermeli ve Ukrayna'dan çıkmalıdır.” görüşünü paylaştı.

ABD'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Beyaz Saray, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı, Guterres ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aracılık etmelerinden dolayı teşekkür etti.

ABD Dışişleri Müsteşarı Nuland da tahıl sevkiyatı anlaşmasının, izleme ve sevkiyat kanalları bakımından çok iyi yapılandırılmış olduğunu söyledi.

"Küresel gıda krizini azaltmak için önemli adım"

İtalya Başbakanı Mario Draghi de İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının bütün uluslararası toplum için mükemmel bir haber olduğunu belirtti.

Draghi, İstanbul'da imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "İstanbul'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM tarafından imzalanan anlaşmalar, bütün uluslararası toplum için mükemmel bir haberdir." ifadesini kullandı.

Karadeniz limanlarında kalan milyonlarca ton tahıl üzerindeki blokajın kalkmasının, bunların düşük ve orta gelirli ülkelerin vatandaşlarına ulaşmasını sağlamanın küresel gıda krizinden kaçınmak için gerekli olduğunu vurgulayan Draghi, şunları kaydetti:

"Bu planın başarısı, bugün imzalanan anlaşmaların hızlı ve tam uygulanmasına bağlıdır. İtalya, son aylarda Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezi rolünde Türkiye'nin ara buluculuk girişimini desteklemek için güçlü bir taahhütte bulundu. Bu anlaşmaların, Ukrayna için kabul edilebilir koşullarda barışı getirmesine yönelik somut umutlara doğru ilk adımı temsil etmesini umuyoruz."

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da katıldığı çevrim içi yayında, İstanbul'daki anlaşma haberini, "diyalog kanalını da açan iyi bir haber" olarak değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da şu ifadelere yer verildi:

"İtalya; Rusya, Ukrayna ve Türkiye'nin Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanlarındaki blokajın kaldırılması ve dünya çapında tahıl ihracatının sürdürülmesi konusunda yaptığı anlaşmayı memnuniyetle karşıladı. Bu sonuç, BM Genel Sekreteri Antonio Gutteres ile BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü (Martin) Griffiths'in yorulmak bilmeyen çabaları sayesinde elde edildi. Küresel gıda krizini azaltmak için önemli adım."

İtalyan Lig Partisi lideri Matteo Salvini, Twitter'daki paylaşımında, anlaşmaya ev sahipliği yapan Türkiye'ye çabalarından ötürü teşekkür ederek, bunun aylardır süren savaşta diyaloğa dönüş için ilk ve önemli bir adım olması temennisini dile getirdi.

İtalya Ziraatçılar Derneğince (Coldiretti) yapılan açıklamada, anlaşma sayesinde Ukrayna'dan hayvan yeminde kullanılmak üzere 1,2 milyar kilogram mısırın İtalya'ya geleceği bildirildi.

Bunun dışında ekmek yapımı için buğday ve ayçiçek yağının da İtalya'ya geleceği belirtilen açıklamada, bütün bunların İstanbul'da imzalanan anlaşmanın olumlu etkileri olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, bugün İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

İsveç ve Letonya

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, ülkesinin, Rusya nedeniyle Ukrayna'da aylardır mahsur kalan tahılın ihracatına ilişkin anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Linde, "Küresel gıda krizini hafifletme çabalarınız için Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda anlaşmadan duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Tahıl ihracatı konusundaki anlaşmayı görmenin güzel olduğunu belirten Rinkevics, "BM ve Türkiye'nin anlaşmayı kolaylaştırma çabalarını takdir ediyorum. Bu anlaşmanın özellikle Rusya tarafından tam olarak uygulanacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Afrikalı liderler tahıl koridoru anlaşmasından memnun

Öte yandan Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı gıda krizinden en fazla etkilenenlerin başında gelen Afrika ülkeleri, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladı.

Doğu Afrika'daki Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD) İcra Sekreteri Workneh Gebeyehu, anlaşmanın hızlı şekilde uygulamaya koyulmasını dört gözle beklediklerini belirterek, süreçte rol alan herkesi tebrik etti.

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Pretoria'da Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara ile düzenlediği basın toplantısında, Afrika ülkelerinin Rusya ve Ukrayna bölgesindeki tahıla bağımlılığının gerçek bir tehlike olarak görülmesi gerektiğini ifade etti.

Çatışmanın bir an önce bitmesini ve barışı görmek istediklerini vurgulayan Ramaphosa, bu savaşın kıta için bir "uyarı" olması gerektiğini kaydetti.

Ouattara ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in anlaşmayı imzalama kararı almasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Afrika ülkelerinin kırılgan ekonomileri nedeniyle tedarikte öncelikli olması gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, bugün İstanbul'da, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

Afrika'da 25 ülke, her yıl buğday ithalatının üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor. AA