Anketler ne diyor, partilerin oy oranı ne durumda? | Abdulkadir Selvi yazdı

PARTİLERE GÖRE EKONOMİ

CHP'lilerin yüzde 83.6'sı Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi derken, onları yüzde 75.1'le İYİ Partililer takip ediyor. MHP'lilerin yüzde 70.1'i ve AK Partililerin ise yüzde 65.4'ü ekonomiyi işaret ediyor.

HDP'liler ve Saadet Partililerin oranı AK Partililerin de gerisinde. HDP'lilerin yüzde 65.1'i, SP'nin ise yüzde 54.2'si ekonomiyi birinci sorun olarak görüyor.