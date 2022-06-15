Anketler ne diyor, partilerin oy oranı ne durumda? | Abdulkadir Selvi yazdı

2023 seçimleri, kimin cumhurbaşkanı seçileceği konusuna düğümlenmiş durumda. Optimar'ın anketine katılanların yüzde 36.1'i cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a oy vereceğini söylüyor. İkinci sırada ise yüzde 11.9'la Kılıçdaroğlu geliyor. CHP'nin adayının Kılıçdaroğlu olacağı yönündeki haberler CHP liderini ikinci sıraya kadar yükseltti. Üçüncü sırada ise yüzde 11.9'la Mansur Yavaş gelirken, onu yüzde 8.4'le Ekrem İmamoğlu takip ediyor. Beşinci sırada yüzde 4.7'yle Selahattin Demirtaş'ın geldiği ankette Meral Akşener yüzde 3.2'yle altıncı sıraya yerleşmiş durumda.
ERDOĞAN YÜKSELİŞTE
Optimar, bir de düzenli olarak ‘Bu pazar seçim olsa cumhurbaşkanlığı için Erdoğan'a oy verir misiniz?' diye soruyor. Erdoğan'a oy veririm diyenlerin oranı yüzde 43.8 çıkıyor. Geçen aylarda ise bu oran yüzde 38'le yüzde 41.5 arasında gidip geliyordu. Erdoğan son aylarda tekrar yükselişe geçmiş. Kaynak: Hürriyet