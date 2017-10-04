Ankara'ya şehit ateşi düştü

04.10.2017 16:26:12

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör saldırısında şehit olan Uzman Çavuş Gökhan Topal'ın Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine acı haber ulaştı.Uzman Çavuş Gökhan Topal'ın Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberinin ulaşmasın ardından Yıldırım Beyazit Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu cadde Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit Uzman Çavuş Topal'ın babası Akif ile annesi Fatma Topal'ın yaşadığı evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi. Şehidin evinin önünde toplanan Çubuklular edilen dualara katıldı. Şehit Uzman Çavuş Topal'ın yarın Ankara'da toprağa verilmesi bekleniyor.(Burak Altun/İHA)