Ankara diye kandırıp Akyazı'da indirdiler
Sakarya'da, kaçak göçmenler 'Ankara'ya geldik' denilerek Akyazı'da indirildiler.
03.10.2017 01:42:47
Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde, D-140 karayolu kenarında Adapazarı istikametine doğru toplu halde yürüyen kişileri görenler, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekipleri 56 kişinin Afganistan, Pakistan ve Özbekistan uyruklu kaçak göçmenler olduğunu belirledi.
ANKARA'YA ÇALIŞMAK İÇİN GİDİYORLARDI
TEM yolu Akyazı gişelerine 1 kilometre uzakta bulunan kaçakların, çalışmak için Ankara'ya gitmek istedikleri; ancak Akyazı gişelerinde "Burası Ankara" denilerek otobüsten indirildikleri öğrenildi.
Kaçaklar, jandarmada ifadeleri alındıktan sonra Akyazı Belediyesi'ne ait otobüslerle Sakarya Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.