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Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Ankara'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi, iki şüpheli gözaltına alındı.

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23.04.2021 03:45:48
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapanların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma sonucunda, Afgan uyruklu Z.K. ile kız arkadaşı E.D'nin Keçiören ve Altındağ ilçelerinde metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde sattığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, sürekli adres değiştiren şüphelileri, kiraladıkları otel odasında uyuşturucu ticareti yaptıkları sırada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların üzerinde ve adreste yapılan aramada, 250 bin lira değerinde olan 1 kilogram ağırlığında metamfetamin olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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