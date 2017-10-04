Ankara'da 'Öldü' diye kayıtlara geçen DEAŞ yöneticisi yakalandı

04.10.2017 08:26:58

DEAŞ silahlı terör örgütünün emniyet birimlerinin en yetkili kişisi olarak bilinen "Ebu Yusuf" kod adlı DEAŞ yöneticisi Haydar Kerim, Irak'taki kayıtlarda ölü olarak gözüküyordu. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hayatta olduğu ve Türkiye'de olduğu anlaşılan 'Ebu Yusuf' için operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında DEAŞ yöneticisi Ankara'da çok sayıda sahte kimlikle yakalanarak Sakarya'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen Kerim, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, "Soykırım", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından tutuklandı.