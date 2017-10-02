Ankara'da muvazzaf askerlere operasyon

02.10.2017 17:12:14

Ankara'nın Polatlı ilçesinde FETÖ'ye yönelik operasyonda 1 subay ile 6 astsubay gözaltına alındı.

Tekirdağ, İzmir ve Polatlı Cumhuriyet Başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma kapsamında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Polatlı 58. Topçu Tugayı ile Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı Gösteri ve Tatbikat Alayı Sakarya Kışlasında yapılan operasyonlarda 1 üsteğmen ve 6 astsubay gözaltına alındı. Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden üsteğmen ile 4 astsubay Tekirdağ'a gönderildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.