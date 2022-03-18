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Ankara'da mağaza indiriminde izdiham

Ankara'da yeni açılan mağazada açılışa özel uygulanan indirim izdihama neden oldu.

2022-03-18 16:26:42

Yenimahalle ilçesindeki Güzelyaka Mahallesi'nde açılışı gerçekleştirilen, daha çok ev eşyalarının satıldığı mağazada, ilk güne özel tüm ürünlerde yüzde 50 indirim uygulandı. İndirimden faydalanmak isteyen vatandaşlar açılışa yoğun ilgi gösterdi. Mağazanın önünde uzun kuyruk oluşturanlar kepenklerin açılmasıyla birlikte içeriye girmeye çalıştı. Bu sırada büyük izdiham oluştu. Bazı kişiler ezilme tehlikesi geçirdi. İndirimli ürünlerden almak isteyenler, birbirleriyle yarışırken, içeride de izdiham yaşanmasına neden oldu.

Mevlüde Uçar, eşi Timurtaş Uçar Hoca’yı anlattı

Mevlüde Uçar, eşi Timurtaş Uçar Hoca’yı anlattı

Vaazlarıyla geniş kitlelere ulaşan, sohbet kasetleri şehir şehir, köy köy dolaşan Merhum Timurtaş Uçar Hoca’nın eşi Mevlüde Uçar, İHH’nın Youtube kanalında Hoca’yı anlattı.
“Zelenski bir hırsı yüzünden mahvetti ülkesini”

“Zelenski bir hırsı yüzünden mahvetti ülkesini”

BluTV ekranlarında yayınlanan, 40'ın yeni bölümüne ünlü şarkıcı Serdar Ortaç konuk oldu. Serdar Ortaç 40'ta çocukluğundan ailesine, özel hayatından, sanat dünyasına, şarkılarına, Türkiye gündemine dair pek çok soruyu yanıtladı. Ortaç; Rusya-Ukrayna savaşı hakkında ' Ukrayna başkanı 40 yaşındamı adam? Bir hırsı yüzünden mahvetti ülkesini halbuki uzlaşa bilirdi illa git Rusya'ya katıl demiyoruz ki ona NATO'ya girme tamam Rusya'yı kov ama NATO'yu da kov adam diyorki sınırıma yaklaşma diyo' açıklamalarında bulundu.
“Bizlere lütfen kadınlarımız demeyiniz”

“Bizlere lütfen kadınlarımız demeyiniz”

İBB CHP Meclis Üyesi Tuğba Dönmez, 'Konuşmalarınızda bizlere hitap ederken 'kadınlarımız' demeyiniz. Biz hiçbirinizin kadını değiliz.' sözleriyle belediye meclisindeki erkek üyeleri uyardı.
Yaşar Alptekin: Bana böyle şeylerle gelmeyin yutmam

Yaşar Alptekin: Bana böyle şeylerle gelmeyin yutmam

İstanbul Arnavutköy’deki Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi’nde müftülüğün düzenlediği etkinliğe katılan Yaşar Alptekin “Kadına para verirsiniz, uyuşturucuya para verirsiniz. Sizi cehenneme götürecek ne kadar çok şey varsa parayla” dedi. Alptekin’in sözlerine öğrenciler tepki gösterince Alptekin, öğrencilere, “Genelev kadınında bahsediyorum” dedi.
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