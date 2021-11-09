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Ankara’da heyecanlandıran görüntü: Meteor mu?

Ankara'nın birçok ilçesinde ve çevre illerde görülen ışık hüzmesi akıllara 'Meteor mu?' sorusunu getirdi.

2021-11-09 11:40:33

Ankara'nın Altındağ, Çankaya, Mamak, Sincan, Kazan ve diğer ilçeleri ile çevre illerde vatandaşlar dün akşam saat 18.00 sıralarında gökyüzünde ışık hüzmesiyle karşılaştı. Gökyüzündeki ışık hüzmesi, gören herkeste "Acaba meteor mu?" sorusunu akıllara getirdi.

Gördükleri karşısında heyecan yaşayan vatandaşlar, o anları cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydetti.

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Türk ürünlerine Dubai’de yoğun ilgi

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