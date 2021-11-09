Ankara’da heyecanlandıran görüntü: Meteor mu?

Çift başlı, 6 ayaklı ve 2 kuyruklu buzağıya inceleme

Aydın'ın Çine ilçesinde bir çiftlikte sezaryenle dünyaya gelen buzağının 2 kafası, 6 ayağı, 2 kuyruğu ile bitişik olduğunu gören veteriner ve çiftlik sahibi büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ölü doğan buzağı incelenmek üzere veterinerlik fakültesine götürüldü.