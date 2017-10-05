Ankara'da FETÖ soruşturması

05.10.2017 10:56:24

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen Maliye Bakanlığının ikisi çalışan, 99'u ihraç edilen 101 personeli ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ikisi çalışan, 30'u ihraç edilen 32 personeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında Ankara merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi.

Bu çerçevede, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen Maliye Bakanlığının ikisi çalışan, 99'u KHK ile ihraç edilen 101 personeli ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ikisi çalışan, 30'u KHK ile ihraç edilen 32 personeli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Operasyonda, sabah saatlerinde başlayan gözaltı işlemleri devam ediyor.