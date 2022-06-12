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Ankara'da aşırı yağış: Kendini birden sel sularında buldu

Ankara'da aşırı yağış sonrası sel felaketi yaşandı. Selde mahsur kalan bir kadın yolda ilerlemek isterken ayağı boşluğa gelerek suyun içine düştü.

2022-06-12 15:48:37
Bu meyve merak konusu oldu

Bu meyve merak konusu oldu

Videoda büyük bir yeşil elmayı andıran meyvenin adı sosyla medyada merak konusu oldu. Devasa meyvenin soyulduktan sonra ince uzun bir şekilde doğrandığı görülüyor.
Saadet Partisi'nden hükümete gönderme: Hüngür Hüngür Show

Saadet Partisi'nden hükümete gönderme: Hüngür Hüngür Show

Hazırladığı videolarla hükümetin politikalarını eleştiren Saadet Partisi yeni videoyla AK Parti'nin ekonomi politikasını hedef aldı.
Selin 'tükürdüğü' kamyonet böyle bulundu!

Selin 'tükürdüğü' kamyonet böyle bulundu!

Erzincan'da dün sel sularının yaklaşık 3 kilometre sürüklediği kamyonet, kullanılamaz halde bulundu
8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı

8 ana su havzasında 19 proje başlatıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çölleşmeyle mücadele, erozyonun önlenmesi, sel ve taşkın tehlikesinin azaltılması ve bozulmaya uğramış ormanların rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla 8 ana su havzasında 19 proje başlattı. “Entegre Havza Rehabilitasyon Projeleri” kapsamında yürütülen çalışmalarla 157 yerleşim yerinde 75 bin kişiye de doğrudan maddi yarar sağlanacak.
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