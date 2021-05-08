Anılarda kalan Anadolu evlerinin ayrıntılı maketlerini yapıyor

Ümraniye'de erkek kuaförü işleten 35 yaşındaki Boyraz, lisede başlayan resim merakını önce duvar panoları yaparak devam ettirdi, sonra da maket evlerle başka bir boyuta taşıdı. Atölyeye dönüştürdüğü Ümraniye'deki evinin bahçesinde maket evler yapan Boyraz, insanların doğup büyüdüğü ancak günümüzde artık pek de karşılaşılmayan evlere hayat veriyor. Maket yapılması talep edilen evlerin fotoğraflarını inceleyip önce eskiz oluşturan Boyraz, sonrasında strafor, alçı, tutkal ve rengarenk boyalarla küçük çaplı bir inşaata başlıyor.Kaba inşaatın ardından evin pencereleri, perdeleri ve kapıları takılıyor, isteğe göre güneş enerjisi paneli, ahırı, bostanı, elektrik direği, su kuyusu ve daha birçok detayı da ekleniyor. Detaylar için genelde dönüştürülen atık malzemeleri kullanan Boyraz, projelerini en erken 1 haftada tamamlayarak, sahiplerine teslim ediyor.