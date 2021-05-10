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İSTANBUL

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İftar vakti

BURSA

20:14

04:05
20:14
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:59

03:51
19:59
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:41

03:35
19:41
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
19:25
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:10

03:18
19:10
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:17:00

İftar vakti

ANKARA

19:59

03:51
SAHUR
19:59
İFTAR

ERZURUM

19:25

03:17
SAHUR
19:25
İFTAR

Anaokulu öğretmeni Meral Bağışcan’ın İstanbul Gönüllüleri'ne sunduğu proje ile gençler eğitimlerine geri dönüyor

‘’Liseyi Bitiriyorum’’ projesi ile gönüllü rehberler İstanbul’da lise öğrenimini bitirmemiş veya yarım bırakmış gençlerle iletişim kurarak ücretsiz danışmanlık sağlıyor.

2021-05-10 16:40:19
Yavrularını karşıdan karşıya geçiren anne ayı

Yavrularını karşıdan karşıya geçiren anne ayı

Anne ayı yavrularını teker teker karşıya geçirirken arabaların onlar için beklemesi izleyenleri gülümsetti.
Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları

Rusya'da Zafer Bayramı kutlamaları

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Sovyetler Birliği'nin, 2. Dünya Savaşı'nda dönemin Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 76. yıl dönümünün kutlandığı 'Zafer Günü' askeri geçit töreni ile kutlanıyor.
'Son Ali' şiiri, Metin Önal Mengüşoğlu'nun sesiyle...

'Son Ali' şiiri, Metin Önal Mengüşoğlu'nun sesiyle...

Cenin Mülteci Kampı 'nda muhtemelen mevcut bir kalaycı dükkanındaki Son Ali... Kaş çatarım düşmanıma, tanklarına taş çakarımUstam beni eve yollar, küçük kızına bakarım Adım Ali; Ramallah'tan...
'Yeşil cami'nin botanik bahçesi atmosferi

'Yeşil cami'nin botanik bahçesi atmosferi

Cami cemaatinden Mehmet Ayhan camilerinin botanik bahçesi gibi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:'Kışın yaprağını döker, bir tane yaprağı kalmaz. Yazın baharla birlikte yeşillenir. Çiçekleri ve bahçesi çok güzel. Biz de yardımcı oluyoruz. Bahçede çok sayıda çiçeğimiz var. İsmi Köprüköy Camisi ama 'Yeşil Cami' olarak biliniyor. Camimizden memnunuz. Eskiden ramazan aylarında buraya masa kurarlardı. Herkes evinden bir şey getirir, burada iftarımızı açardık. Ezan okunurdu, camiye girerdik. Cemaatimiz fazlaydı, kalabalıktık.'
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İHH Ramazan
İHH Ramazan