Anaokulu öğretmeni Meral Bağışcan’ın İstanbul Gönüllüleri'ne sunduğu proje ile gençler eğitimlerine geri dönüyor

'Yeşil cami'nin botanik bahçesi atmosferi

Cami cemaatinden Mehmet Ayhan camilerinin botanik bahçesi gibi olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:'Kışın yaprağını döker, bir tane yaprağı kalmaz. Yazın baharla birlikte yeşillenir. Çiçekleri ve bahçesi çok güzel. Biz de yardımcı oluyoruz. Bahçede çok sayıda çiçeğimiz var. İsmi Köprüköy Camisi ama 'Yeşil Cami' olarak biliniyor. Camimizden memnunuz. Eskiden ramazan aylarında buraya masa kurarlardı. Herkes evinden bir şey getirir, burada iftarımızı açardık. Ezan okunurdu, camiye girerdik. Cemaatimiz fazlaydı, kalabalıktık.'