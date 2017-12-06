Anaokulu hırsızları kamerada

06.12.2017 09:48:22

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İstanbul Eyüpsultan'da bir anaokuluna giren hırsızlar bu kadarına da pes dedirtti. Anaokulunun kapasını levye ile kıran yüzleri kapşonlu hırsızlar, yoldan bir araba geçtiği sırada aniden çömelirken yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Olay Eyüpsultan'da bir anaokulunda meydana geldi. Sabaha karşı yüzlerini kapşonları yardımıyla kapatan ve şapka takan 4 hırsız levye ile kapısını kırdıkları anaokuluna girdi. Bir süre sınıflarda çalacak bir şeyler arayan hırsızlar daha sonra okul müdürünün odasına yöneldi. İçinde okul mührünün bulunduğu cüzdanı alan hırsızlar daha sonra levyeyle açtıkları kapıyı kapatarak kayıplara karıştı. Sabahleyin olayı fark eden okul idaresinin ihbarı üzerine polis ekipleri hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.KAPIYI LEVYEYLE AÇAN HIRSIZLAR KAMERADAÖte yandan yaşanan hırsızlık saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde caddeden araçların geçtiğini gören şahıslar bir süre okulun dışında bekliyor. Araç gelmediğini gören şahıslar daha sonra okulun bahçesine giriyor. Bu sırada yoldan bir arabanın geçtiğini gören hırsızlar hızla yere çömelerek hareketsiz bir şekilde aracın geçmesini bekliyor. Sonrasında 2 şahıs levye ile anaokul kapısının kilidini kırmaya çalışırken 1 kişi daha yardıma geliyor. Okulun kapısının kırılmasıyla dışarıdaki şahıs da okula giriyor. 4 şahıs el fenerleri ile okulun içini kontrol ediyor. Görüntülerde anaokulu sınıflarında bir şey bulamayan şahıslar okul müdürünün odasına yöneliyor ve odada bulunan cüzdanı alarak kaçıyor. Okuldan çıkarken cüzdanı karıştıran şahısların fark ettikleri güvenlik kamerasına da pişkince baktıkları görülüyor."BÖYLE BİR HIRSIZLIĞI KABUL ETMİYORUZ, KINIYORUM ÇOK TERBİYESİZCE"Küçük yaşlardaki öğrencilerin eğitim aldığı anaokuluna hırsızların girmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren veli Meryem Kulakçı, " Benim çocuğumda buradaki anaokulunda eğitim görüyor yaşanan bu olaya çok üzüldüm. Böyle bir hırsızlığı kabul etmiyoruz, kınıyorum çok terbiyesizce. Ne bulup ne aldılar bir anaokulundan inşallah yakın zamanda bulunurlar" dedi.(Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ/İHA)