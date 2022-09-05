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Atlas Hisse Bedelli Ne Zaman? ATLAS Hisse Fiyatı Ne Kadar?

1994 Yılında kurulan Atlas Menkul Kıymetler tarafından, Atlas hisse senedi satışı yapılmakta. Atlas hisse senedi ilgili mevzuatla belirlenmiş ilke ve kurallar çerçevesinde ulusal ve uluslararası borsalarda işlem gören menkul kıymetler portföyü işletmektir. Atlas hisse senedi hakkında en çok merak edilen konulardan birisi de Atlas Hisse Fiyatı Ne Kadar? sorusudur. Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Atlas Hisse Bedelli Ne Zaman? İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

3 Saat Önce
2022-09-05 11:02:00
Atlas Hisse Bedelli Ne Zaman? ATLAS Hisse Fiyatı Ne Kadar?

Atlas Hisse Fiyatı Ne Kadar?

ATLAS hisse fiyatları 2 Eylül 2022 tarihinde 1.37 liradan işlem görmektedir.

Atlas Hisseleri 2022 Yılı İçerisinde En Yüksek Ne Kadar Oldu?

ATLAS Hisseleri 2022 yılı içerisinde en yüksek 1.67 TL, en düşük ise 1.05 TL'den işlem görmüştür.

Atlas Hisse Bedelli Ne Zaman?

Bölünme ve Sermaye Arttırımları

Tarih

Bedelli

Bedelsiz

Temmettü

Bölünme

06/12/2021

0,0000

0,0000

2,1390

1,0162

07/12/2020

0,0000

0,0000

3,4350

1,0172

06/08/2020

100,0000

0,0000

0,0000

1,4898

6/08/2020

100,0000

0,0000

0,0000

1,4898

31/12/2018

0,0000

0,0000

4,8190

1,0641

28/09/2017

50,0000

0,0000

0,0000

1,0220

15/08/2013

191,3800

0,0000

0,0000

1,0000

30/05/2008

0,0000

0,0000

5,0500

1,0685

07/07/2006

0,0000

0,0000

21,7800

1,2183

30/06/2006

100,0000

200,0000

0,0000

3,0000

31/05/2002

0,0000

0,0000

84,9000

1,6224

21/02/2000

0,0000

0,0000

520,1000

3,9100

14/08/1998

0,0000

340,0000

0,0000

4,4000

02/04/1998

0,0000

0,0000

40,4400

1,0900

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