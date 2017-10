Anadolu'nun alternatif müziği müzikseverlerle buluşacak

04.10.2017 12:03:21

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nin (PSM) yerli müzik sahnesinin başarılı isimlerini izleyiciyle buluşturduğu "Lokalize" serisi, bu sezon kapsamını genişletiyor.

Geçen sezonda, 22 konserle yaklaşık 10 bin müzikseveri ağırlayan "Lokalize", yeni çatısı "Lokalize Anadolu" ile Türkiye'nin farklı şehirlerinde temelleri atılan toplulukları İstanbul'da müzikseverlerle buluşturacak.

Birçok grubun farklı tarzlardaki performanslarıyla Zorlu PSM Studio'da sahne alacağı "Lokalize Anadolu"nun ilk durağı Ankara.

"Kökler Filizleniyor" ve "Agabando" ile 11 Ekim'de başlayacak proje kapsamında, 12 Ekim'de "Ediz Hafızoğlu Nazdrave" konseriyle son albümü "13"ün lansmanı yapılacak.

Yeni nesil alternatif müziğin temsilcilerinden "Son Feci Bisiklet"in, "Kötü Şeyler" albümünün lansman konserinin 14 Ekim'de gerçekleşeceği projede, "The Away Days", "In Hoodies" ve "Al' York" 19 Ekim'de art arda sahne alacak.

"İnsanlar" ve "Islandman"ın 26 Ekim'de performans sergileyeceği "Lokalize Anadolu", 27 Ekim'de ise reggae grubu "Sattas"ı konuk edecek.