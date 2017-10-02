'Anadolu Efes'in teklifini Letonya maçından önce aldım'

02.10.2017 12:01:02

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Anadolu Efes'in yeni transferi Sloven basketbolcu Edo Muric, lacivert-beyazlılardan transfer teklifini Eurobasket çeyrek finaldeki Letonya maçından önce aldığını açıkladı.Yeni sezona yeni kadro ile giren Anadolu Efes, Euroleague ve Türkiye Ligi için hazırlıklarını sürdürüyor. Euroleague için düzenlenen medya gününde lacivert-beyazlıların yeni transferlerinden Sloven oyuncu Edo Muric, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu."TÜRKİYE'YE GELDİĞİM GÜNDEN BERİ KARİYERİM GÜZEL GİDİYOR"Türkiye'ye geldiğinden beri kariyerinin çok güzel gittiğini belirten Muric, "İlk önce Banvit ile Türkiye Kupası'nı kazandık. Sonra Slovenya ile Avrupa şampiyonu oldum. Şimdi Anadolu Efes forması ile oynayacağım. Yeni sezonun yine bana güzel şeyler getirmesini bekliyorum" diye konuştu."TEKLİFİ LETONYA MAÇINDAN ÖNCE ALDIM"Anadolu Efes'ten EuroBasket'ten önce teklif aldığını açıklayan Sloven oyuncu, "Ama bu resmi teklif değildi. Son resmi teklifi ise çeyrek finaldeki Letonya maçından önce aldım. Daha sonra kendimi Anadolu Efes'te buldum. Efes'in gelmeden önce de büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Çok doğru bir organizasyon biliyordum. Bu yüzden seçim yapmam kolay oldu. Burada harika bir ortam var. Transfer olduğum için çok mutluyum" şeklinde konuştu."PERASOVİC, AVRUPA'NIN EN İYİ KOÇLARINDAN BİRİ"Lacivert-beyazlıların Başantrenörü Velimir Perasovic hakkında da konuşan 25 yaşındaki basketbolcu, "Perasovic, Avrupa'nın en iyi koçlarından biri. Onun oyunu da çok seviyorum. Sert savunma, agresif oynama ve hızlı hücum gibi yüksek tempo basketbol oynatıyor. İlk antrenmandan sonra bunun benim için doğru olduğuna karar verdim. Her antrenmanda daha fazla çalışarak, sisteme alışacağım" değerlendirmesinde bulundu."ŞAMPİYON OLMAK İÇİN TÜM GÜCÜMÜZÜ SAHAYA KOYACAĞIZ"Yıldız basketbolcu, şampiyon olmak için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını belirtti. Euroleague'de çok güçlü takımların olduğunu ifade eden Muric, "CSKA Moskova, Fenerbahçe, Real Madrid ve Baskonia bizi zorlayacak 4 takım gibi gözüküyor. Her maç sahada kazanılıyor. Maç maç düşünmeniz gerek. Biz de bu maçlarda sahada yüzde yüzümü vererek, başarılı olmak zorundayız" dedi."EUROBASKET'TE TAKIM KİMYASI EN YÜKSEK TAKIM BİZDİK"Sinan Erdem Spor Salonu'nda kazandıkları EuroBasket'in hatırlatılması üzerine yıldız oyuncu, "Birbirimize çok inandık. Aramızdaki bağlar çok kuvvetliydi. Turnuvada şunu gördük; takım kimyası en kuvvetli takım bizdik. Bu sayede de şampiyon olduk" diyerek sözlerini noktaladı.(Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)