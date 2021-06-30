Amsterdam'da izleyenleri hayran bırakan tasarım harikası saat

İyilik Dolu Su Kuyusu

Yetersiz alt yapı hizmetleri, kuraklık, düzensiz yağışlar, kirli ve durağan sular gibi nedenlerden kaynaklanan hastalıklardan dolayı her yıl milyonlarca insan hayatını kaybediyor. Temiz suya ulaşmada yaşanan zorluklar insanların gündelik ihtiyaçlarıyla birlikte tarım ve hayvancılık olanaklarını da engellemekte. Sadakataşı Derneği bu durumun çözümüne katkı sunmak amacıyla desteklerinizle başta Afrika ve Asya olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde su kuyuları açarak kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırıyor.