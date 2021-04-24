Amerikan medyası: Biden ‘soykırım’ diyecek

Amerikan medyasında yer alan iddialara göre Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 1915 olaylarını 'Ermeni soykırımı' olarak tanıyacağını söyledi.

Bloomberg, "Görüşmeye yakın bir kaynağa göre Başkan Biden, Cuma günü Türk mevkidaşı Erdoğan'a, Osmanlı Devleti tarafından 1915'te Ermenilerin katledilmesini soykırım olarak tanımayı planladığını söyledi" ifadeleriyle haberi paylaştı.

CNN ise "görüşmeye yakın bir kaynağa" dayandırdığı haberinde telefon görüşmesinin "gergin geçtiğini" belirtti.

Reuters haberinde ise, telefon görüşmesine yakın bir Amerikalı kaynağın ifadelerine yer verilerek, "Biden, Erdoğan'a 1915'te Ermenilerin Osmanlı Devleti tarafından katledilmesini soykırım olarak tanıma niyetini söyledi" dedi. Reuters, Biden'ın 24 Nisan'da 1915 anması için yayımlayacağı mesajda "soykırım" ifadesini kullanacağını da ileri sürdü.

Öte yandan 20 Ocak'ta ABD Başkanlığını devralan Joe Biden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilk görüşmesinde "1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanımayı düşündüğünü" söylediği iddia edildi.

Reuters haber ajansı, ABD medyasından Wall Street Journal, New York Times ve Washington Post gazeteleri, Beyaz Saray'a dayandırdıkları haberlerinde, ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmesinden bir gün önce, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyacağını duyurmuştu.

Biden'ın göreve gelmesinden üç ay sonra iki lider arasında Cuma günü gerçekleşen ilk telefon görüşmesinde ne Washington'dan ne de Ankara'dan yapılan yazılı açıklamalarda buna dair ayrıntı verilmedi.

ABD Başkanları, Bill Clinton'ın görevde olduğu 1993 yılından bu yana her yıl 24 Nisan'da 1915 olaylarının yıldönümü için yaptıkları yazılı açıklamalarda, "Meds Yeghern" yani "Büyük felaket" ifadesini kullanıyor.

İlk açıklama Beyaz Saray'dan

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada "Başkan Joseph Biden bugün Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü; daha fazla alanda işbirliği yapılması ve mevcut anlaşmazlıkların etkili bir şekilde yönetilmesi kapsamında yapıcı bir ikili ilişkiye verdiği önemi ifade etmiştir." denildi.

İki liderin Haziran ayındaki NATO zirvesinde bir araya geleceği de açıklamada yer aldı:

"Liderler Haziran ayındaki NATO zirvesi marjında ikili bir görüşme gerçekleştirmeye ve ikili ve bölgesel konuları etraflıca ele alma konusunda mutabık kaldı."

NATO zirvesi 14 Haziran'da Brüksel'de gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan bir süre sonra yapılan açıklamada da, "Liderler, ikili ilişkilerin stratejik doğası ve karşılıklı çıkar ilişkileri temelinde işbirliğinin genişletilmesi amacıyla birlikte çalışmanın önemi hususlarında mutabık kaldı." ifadeleri yer alırken ayrıca,

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve ABD'nin Suriye'de PKK-PYD terör örgütüne verdiği destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önemli olduğunu ifade etti" denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.