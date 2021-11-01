Amerikalı şair Ezra Pound’un 81. Kantosunun etkileyici çevirisi: Yerle bir et kibrini!

Yazar ve çevirmen Ümid Gurbanov, Amerikalı şair Ezra Pound’un İkinci Dünya Savaşı döneminde kaleme aldığı 81. Kantosunun çevirisini yaptı.

Ezra Pound'un 1967'de seslendirdiği kantoyu çeviren Gurbanov, “Bu şiiri çevirmek istedim, ama kuru kuruya olmasın diye de Pound'a ait görüntüler ve uygun bulduğum bir müzikle harmanlayarak şöyle bir video hazırladım.” ifadelerini kullandı.

81. Kanto'nun Türkçe çevirisi:

Yalnızca gerçekten sevdiğin kalır seninle,

Gerisinin yoktur bir değeri,

Yalnızca gerçekten sevdiğin alınamaz elinden

Yalnızca gerçekten sevdiğin mirastır sana;

Kimin dünyası bu, benim mi yoksa onların mı, yoksa hiç kimsenin mi?

Evvela göründü belli belirsiz, ardından ayan beyan aşikar oldu

Cehennemin dehlizlerinde bulunsa da Cennet;

Yalnızca gerçekten sevdiğin mirastır sana,

Yalnızca gerçekten sevdiğin alınamaz elinden.

Bir sentor'dur karınca, kendi ejderhalar evreninde.

Yerle bir et kibrini, insan değildir çünkü

Var eden cesareti ya da düzeni ya da letafeti,

Yerle bir et kibrini, yerle bir et dedim.

Öğren şu yeşil dünyayı, ki bilesin

Bu ölçülü buluşta veya hakiki sanatta yerini,

Yerle bir et kibrini, Yerle bir et, Paquin!

Üstün geldi yeşil miğfer senin zarafetine.

“Kendinin efendisi ol, işte o zaman katlanır sana başkaları.”

Yerle bir et kibrini.

Yağan dolunun altında hırpalanmış bir köpeksin,

Açıp kapanan güneşin altında kabarmış bir saksağan,

Yarı siyah yarı beyaz,

Kuyruğu kanattan ayıramıyorsun bile;

Yerle bir et kibrini,

Pespaye nefretin

Besleniyor sahtelikle,

Yerle bir et kibrini,

Yıkarken acelecisin, hayırda ise hasis,

Yerle bir et kibrini, Yerle bir et, dedim!

Halbuki hiçbir şey yapmamaktansa yapmış olmak

Kibir değildir işte bu;

Kibarca çalmak kapısını

Açsın diye bir Patavatsız,

Boşluktan çekip çıkarmak süregelen bir geleneği

Ya da yaşlı ve güzel gözden fethedilmemiş bir alevi

Kibir değildir işte bu.

Burada asıl hata, yapmamış olmaktadır,

Bocalayan çekingenliktedir.

Ezra Pound, 81. Kanto