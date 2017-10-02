Amerikalı müzisyen Tom Petty hayatını kaybetti

02.10.2017 23:52:59

Amerikalı rock müzisyeni Tom Petty, 66 yaşında hayatını kaybetti.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, Kaliforniya'daki evinde kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda yaşam destek ünitesine bağlanan Petty'in tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Petty, ölümünden sadece bir kaç gün önce Twitter hesabından, "Son 40 yıldır bizi destekleyen herkese teşekürler, siz olmadan biz olmazdık." paylaşımında bulunmuştu.

Ünlü müzisyen Petty, geçen aralık ayında Rolling Stone dergisine verdiği röportajda ise geçen hafta tamamladığı turnesinin "son büyük turnesi" olacağına inandığını söylemişti.

Petty, "Free Fallin", "Running Down a Dream" ve "I Won't Back Down" solo şarkılarıyla dünya çapında ün kazanmıştı.