Amerika şaşırttı: Kritik FETÖ belgesini yolladı!

04.10.2017 08:56:03

Ankara Sincan Cezaevi'nde devam eden 15 Temmuz Darbe Girişimi davalarıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Hürriyet Yazarı Sedat Ergin konuyu köşesine taşıdı ve şu ifadelere yer verdi;

GÜLEN'İ TANIDIĞINI KANITLAYAN BELGE

15 Temmuz darbe girişiminin en kilit isimlerinden biri olan, o geceyi darbenin merkezi Akıncı Üssü'nde geçirdiği güvenlik kameralarıyla saptanan Kemal Batmaz'ın 1 Ocak 2016 tarihinde gittiği ABD'de havaalanında kendisini sorgulayan Amerikalı görevlilere "Pensilvanya'da İmam Muhammed Fethullah Gülen'in yanında kalacağı" yolunda verdiği ifadenin resmi belgesi gün ışığına çıktı.

DELİL MAHKEMEYE ULAŞTI

ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından 8 Eylül 2017 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gönderilen, buradan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na intikal ettikten sonra Akıncı Üssü davasının görüldüğü Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi ile Genelkurmay Ana Karargâh davasının görüldüğü 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne delil olarak iletilen bu belge, bugüne dek darbe girişimini Fetullah Gülen ile doğrudan ilişkilendiren en önemli delillerden biri olma özelliğini taşıyor.

İFADESİ YALANLANDI

Belgenin önem taşıyan bir diğer yönü de Batmaz'ın yakalandıktan sonra verdiği ve "Fetullah Gülen'i tanımadığını" söylediği ifadesini tümüyle çürütüyor olması. Batmaz, yakalandıktan sonra 18 Ekim 2016 tarihinde verdiği savcılık ifadesinde Gülen için "Ben kendisini bizzat tanımam, medyadan tanırım. Başlangıçta samimi olarak başlayan bir yapının, ancak zaman ilerledikçe sekülerleşen, sekülerleştikçe de bazı sorunlara neden olan bir yapının başı olarak görüyorum. Ben Fetullah Gülen hareketini 2014 sonu, 2015 başı itibarıyla örgüt olarak görmeye başladım... Dolayısıyla Fetullah Gülen de terör örgütünün başıdır ve teröristtir" diye konuşmuştu. Batmaz, bununla birlikte geçmişte cemaatin şirketlerinde çalıştığını kabul etmiş, ancak Kaynak Holding'den ayrıldığını kaydetmişti.