Ambulanslar Gazze’ye ulaştı

İyi insan nedir? sorusunun tüm cevapları bu videoda

Yolda gördüğü yaralı bir köpeğin yardımına koşan ve ardından onu veterinere götüren bir yurttaşın görüntüleri, sosyal medyaya damga vurdu. Sürücünün tavrı, iyi insan nedir sorusunu cevabını da en güzel şekilde verdiğini gösteriyor.