Ambulanslar Gazze’ye ulaştı
İHH İnsani Yardım Vakfı, sağlık sektörüne katkı sunmak amacıyla İsrail ablukası ve ambargosu altındaki Gazze’ye 4 adet ambulans hediye etti.
İHH İnsani Yardım Vakfı, sağlık sektörüne katkı sunmak amacıyla İsrail ablukası ve ambargosu altındaki Gazze’ye 4 adet ambulans hediye etti.
Horoz yılanı görünce arazi oluyor, cesur anne tavuk ise yavrularını yılana kaptırmıyor
Nerede çekildiği bilgisi bulunmayan videoda anne tavuk, civcivler ve birkaç tane ördek yavrusunun bulunduğu yere giren kobra yılanıyla ölüm kalım savaşı veriyor. Horoz arazi olurken, yılan anne tavuğun cesur direnişinin ardından yuvayı terk etmek zorunda kalıyor.