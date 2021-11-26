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Ambulanslar Gazze’ye ulaştı

İHH İnsani Yardım Vakfı, sağlık sektörüne katkı sunmak amacıyla İsrail ablukası ve ambargosu altındaki Gazze’ye 4 adet ambulans hediye etti.

2021-11-26 17:35:09
Zamanı durduran performans

Zamanı durduran performans

Fransız dansçı ve koreograf Yoann Bourgeois'nın Paris'te yer alan anıt mezar Panthéon'da sergilediği sanat performansı “The Mechanics of History” dünya çapında büyük yankı uyandırdı.
İyi insan nedir? sorusunun tüm cevapları bu videoda

İyi insan nedir? sorusunun tüm cevapları bu videoda

Yolda gördüğü yaralı bir köpeğin yardımına koşan ve ardından onu veterinere götüren bir yurttaşın görüntüleri, sosyal medyaya damga vurdu. Sürücünün tavrı, iyi insan nedir sorusunu cevabını da en güzel şekilde verdiğini gösteriyor.
Horoz yılanı görünce arazi oluyor, cesur anne tavuk ise yavrularını yılana kaptırmıyor

Horoz yılanı görünce arazi oluyor, cesur anne tavuk ise yavrularını yılana kaptırmıyor

Nerede çekildiği bilgisi bulunmayan videoda anne tavuk, civcivler ve birkaç tane ördek yavrusunun bulunduğu yere giren kobra yılanıyla ölüm kalım savaşı veriyor. Horoz arazi olurken, yılan anne tavuğun cesur direnişinin ardından yuvayı terk etmek zorunda kalıyor.
'Fakirlik Müslümanların kaderi değildir'

'Fakirlik Müslümanların kaderi değildir'

Siyer Vakfı kurucusu Mehmet Emin Yıldırım’ın fakirlik ile ilgili sözleri sosyal medyada viral oldu.
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