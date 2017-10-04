Amasya'da ele geçirilen mührün Hazreti Süleyman'a ait olmadığı belirlendi

04.10.2017 16:27:06

BURCU ÇALIK - Amasya'nın Hamamözü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda ele geçirilen, aralarında Hazreti Süleyman'a ait olduğu değerlendirilen bronz mührün de bulunduğu 11 parça tarihi esere yönelik yapılan inceleme tamamlandı. Eserlerin, Orta Çağ dönemine ait olduğu belirlendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı Amasya Müze Müdürlüğü uzmanları, 11 parça tarihi eser üzerindeki incelemelerini bitirdi. Bu kapsamda mührün Hazreti Süleyman'a ait olmadığını belirleyen uzmanlar, ele geçirilen 11 eserin tamamının Orta Çağ dönemine ait olduğunu belirledi.

Bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığının yargı sürecini yakından takip ettiği, bilirkişi incelemesinin ardından eserlerin müzede sergileneceği öğrenildi.

- Baskında ele geçirildi

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Amasya'nın Hamamözü ilçesine bağlı Kızılcaören köyünde yaşayan S.Ö'nün evine dün düzenlenen operasyonda, 11 parça tarihi eser ele geçirildi.

Ekiplerin evde yaptığı aramada, Hazreti Süleyman'a ait olduğu değerlendirilen bronz mühür, 2 adet 5 yapraklı, 3 adet 4 yapraklı üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan 5 altın kitabe, üzerinde İbranice yazı ve işaretler bulunan altın görünümlü boğa figürlü heykelcik, 6 sayfalı Tevrat olduğu düşünülen metal kitabe, üzerinde İbranice yazı bulunan bronz muskalık ve 2 adet büyü kitabı olduğu düşünülen metal kitabe bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alınırken, eserler gerekli incelemelerin yapılması için Amasya Müze Müdürlüğüne teslim edilmişti.