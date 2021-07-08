Amarant: Faydası saymakla bitmiyor

Yan bakma kavgasında 3 yaralı!

Maltepe'de bir restoranın önünde iki grup arasında çıkan yan bakma tartışması kavgaya dönüşürken, silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi silahla olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olay sonrası 7 kişi gözaltına alındı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay geçen Pazar 23.30 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranın önünde karşılaşan alkollü iki grup arasında yan bakma tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp etmeye başladı. Bir süre sonra Şahin G. elindeki silahla havaya ateş etti. Bu sırada Olcay Ş. ise Burak Karabacak'a ateş ederek yaralanmasına yol açtı.