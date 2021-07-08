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Amarant: Faydası saymakla bitmiyor

Afyonkarahisarlı girişimci 46 yaşındaki Cengiz Aşkın, iki yıl deneme ekimlerinde başarılı sonuçlar aldığı 'amarant' bitkisini, ekonomik getirisi yüksek olduğu için Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Aşkın 'Kozmetik sanayisinde yağı kullanılıyor. Gıda sektöründe tohumu un haline dönüştürülerek ekmek ve hamur işleri yapılıyor. Bu bitkiyi ülkemize yurt dışından ithal ediyoruz. Faydası saymakla bitmiyor. Bu bitkinin farklı türde 86 çeşidi var. Biz üç çeşidinin üretimi yapıyoruz' ifadelerini kullandı.

2021-07-08 13:48:32
Yan bakma kavgasında 3 yaralı!

Yan bakma kavgasında 3 yaralı!

Maltepe'de bir restoranın önünde iki grup arasında çıkan yan bakma tartışması kavgaya dönüşürken, silahların da kullanıldığı kavgada 1 kişi silahla olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı. Olay sonrası 7 kişi gözaltına alındı. Kavga anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olay geçen Pazar 23.30 sıralarında Maltepe Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoranın önünde karşılaşan alkollü iki grup arasında yan bakma tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerini darp etmeye başladı. Bir süre sonra Şahin G. elindeki silahla havaya ateş etti. Bu sırada Olcay Ş. ise Burak Karabacak'a ateş ederek yaralanmasına yol açtı.
Müzisyen Arzen'den 15 Temmuz'a özel beste

Müzisyen Arzen'den 15 Temmuz'a özel beste

Müzisyen Yücel Arzen, ' İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a cevap veriyoruz. 'Korkmuyoruz' diye başlayan bir Hürriyet Çağrısı'nda bulunuyoruz. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Senfoni ve Korosuyla birlikte kurtaracağız bu işi' dedi. Projenin gelişim sürecine ilişkin bilgi veren 15 Temmuz Derneği Sözcüsü Zekeriya Erdim, şunları söyledi: '15 Temmuz'un 5. yıl dönümü münasebetiyle, Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle bu projeyi hayata geçirmiş olduk. 14 Temmuz akşamı da Üsküdar'da, şehitler makamının hemen üstündeki millet bahçesinde özellikle gençler için sunacağız.'
Mersin'deki yangında 12 araç kül oldu

Mersin'deki yangında 12 araç kül oldu

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı tatil beldesi Kızkalesi'nde, otellerin ortak kullandığı otoparktaki araçlarda yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yangında 10 araç tamamen, 2 araç ise kısmen yandı.
Dubai'deki patlama sonrası ilk görüntüler

Dubai'deki patlama sonrası ilk görüntüler

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde bulunan Cebel Ali Limanı'nda bir konteyner gemisinde patlama meydana geldi.
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