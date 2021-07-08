Amarant: Faydası saymakla bitmiyor
Afyonkarahisarlı girişimci 46 yaşındaki Cengiz Aşkın, iki yıl deneme ekimlerinde başarılı sonuçlar aldığı 'amarant' bitkisini, ekonomik getirisi yüksek olduğu için Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefliyor. Aşkın 'Kozmetik sanayisinde yağı kullanılıyor. Gıda sektöründe tohumu un haline dönüştürülerek ekmek ve hamur işleri yapılıyor. Bu bitkiyi ülkemize yurt dışından ithal ediyoruz. Faydası saymakla bitmiyor. Bu bitkinin farklı türde 86 çeşidi var. Biz üç çeşidinin üretimi yapıyoruz' ifadelerini kullandı.