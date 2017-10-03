03.10.2017 16:17:11

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMTP) altının kilogramı 146 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 12 işlemde 34 milyon 671 bin 551,27 liralık ve 33 işlemde 68 milyon 878 bin 262,31 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 553 bin 907 liralık ve 4 işlemde 375 bin 617,16 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Halkbank, İAR DöviÌ‡z ve KıymetliÌ‡ Madenler, İstanbul Altın RafiÌ‡neriÌ‡siÌ‡, Rona DöviÌ‡z ve KıymetliÌ‡ Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,16 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 146.700,00 1.273,50 1.093,35 En Düşük 146.050,00 1.270,00 En Yüksek 146.650,00 1.277,80 Kapanış 146.500,00 1.271,50 Ağırlıklı Ortalama 146.432,47 1.275,09 İşlem Miktarı (Kg.) 236,78 1.680,16 İşlem Sayısı 12 33 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 34.671.551,27 68.878.262,31 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.916,94 Toplam İşlem Adedi 45 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.928,26 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.923,66 Altın Endeksi Değişim (%) -0,16



